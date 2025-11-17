Pubblicità
Pubblicità
Norway are World Cup dark horses.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Sei motivi per cui la Norvegia di Haaland è la vera outsider da tenere d’occhio ai Mondiali 2026

Guidati da un Erling Haaland semplicemente incontenibile, gli scandinavi arrivano in Nord America con ambizioni impensabili fino a pochi mesi fa.

Pubblicità

In un’intervista rilasciata a Time Magazine alla fine di luglio, Erling Haaland aveva dichiarato che la Norvegia avrebbe avuto solo lo 0,5 per cento di possibilità di vincere il Mondiale 2026. 

Aveva poi aggiunto: “Se ci qualificassimo al Mondiale, sarebbe come se una grande nazionale lo vincesse. Sarebbe la festa più grande di sempre. Le scene a Oslo sarebbero incredibili.”

Quella festa è già iniziata, perché la Norvegia ha staccato il pass per il torneo per la prima volta dopo 28 anni grazie ai convincente 4-1 rifilati a Estonia e Italia durante la sosta internazionale di novembre.

La seconda di queste vittorie, ottenuta in un San Siro tutto esaurito, è stata particolarmente impressionante. L’Italia era andata meritatamente in vantaggio all’intervallo grazie a una conclusione intelligente di Francesco Pio Esposito, ma la Norvegia è esplosa nella ripresa, mettendo in scena una vera e propria lezione di calcio offensivo che ha travolto gli Azzurri. Antonio Nusa e Jørgen Strand Larsen hanno segnato ai lati della doppietta di Haaland.

Va detto che l’Italia non è più la corazzata di un tempo, ma i progressi sotto il nuovo CT Gennaro Gattuso sono evidenti, e cinque membri della squadra campione d’Europa nel 2020 - Donnarumma, Barella, Di Lorenzo, Bastoni e Locatelli - erano titolari.

La Norvegia è appena la seconda nazionale nella storia a battere l’Italia in trasferta in una gara ufficiale con almeno tre goal di scarto: l’ultima era stata la Svezia, addirittura nel 1983.

È stata anche una rivincita per la sconfitta negli ottavi di finale del Mondiale 1998. Risultati del genere non passano inosservati, e viene naturale pensare che Haaland stia già rivalutando le proprie aspettative per la prossima estate.

Il fuoriclasse del Manchester City sta guidando una generazione d’oro che non deve temere nessuno. Tutto ciò che si è visto in una campagna di qualificazione straordinaria porta a una verità innegabile: la Norvegia è una seria outsider per la gloria al Mondiale, e non solo perché può contare sul miglior centravanti del Pianeta…

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    ATTACCO LETALE

    La presenza di Haaland, però, è il fattore principale. La Norvegia ha vinto tutte e otto le partite nel Gruppo I, segnando 37 goal, e Haaland ne ha messi a referto 16, eguagliando il record di Robert Lewandowski per il maggior numero di reti in una singola campagna di qualificazione.

    L’implacabile bomber del City ha già raggiunto quota 32 reti tra club e nazionale in questa stagione, e la doppietta all’Italia lo ha portato a 55 goal in appena 48 presenze con la maglia della Norvegia, ben 22 in più di qualsiasi altro giocatore nella storia del Paese. Haaland è andato a segno in nove partite consecutive con la sua nazionale e in otto delle ultime nove gare di Premier League con il City. Il giornalista norvegese Lars Sivertsen lo ha definito il “più grande giocatore norvegese di sempre”, davanti a icone come Ole Gunnar Solskjaer, John Arne Riise e Tore André Flo — un giudizio che sembra più che fondato.

    Incredibilmente, a 25 anni Haaland non ha ancora raggiunto il proprio picco. Nessun’altra squadra al Mondiale potrà contare su un’arma così letale: un centravanti veloce, potente, sorprendentemente tecnico e spietato come pochi, totalmente immune alla pressione.

    Ma c’è anche una straordinaria batteria di supporto. Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid è stato il partner ideale per Haaland, una punta di peso perfetta per esaltarne i movimenti, mentre il cecchino dei Wolves, Strand Larsen, si è imposto come il cambio ideale dalla panchina. Come l’Italia ha imparato a proprie spese, la Norvegia ha abbastanza potenza di fuoco per affrontare a viso aperto qualsiasi avversario.

    • Pubblicità
  • Martin Odegaard Norway 2025Getty

    ODEGAARD STA TORNANDO

    In modo davvero sorprendente, la Norvegia è riuscita a staccare il pass per il Mondiale senza il suo faro tecnico e capitano, Martin Odegaard. Il centrocampista dell’Arsenal ha saltato le ultime tre gare di qualificazione a causa di un problema al ginocchio, e Solbakken ha confermato che è ancora “abbastanza lontano” dal rientro in campo.

    Ma il tempo gioca a favore di Odegaard, e la Norvegia ha bisogno di lui per esprimere tutto il proprio potenziale. Nelle partite più bloccate, è lui l’uomo capace di aggiungere quella magia necessaria per scardinare le difese, come quando ha firmato tre assist nel 4-2 in Israele, lo scorso marzo.

    Odegaard ha chiuso con sette assist totali, più di qualsiasi altro giocatore nelle qualificazioni europee. Proprio come Haaland, è un interprete di livello mondiale, costruito per brillare sul grande palcoscenico. Il 26enne ha inoltre dimostrato totale dedizione e qualità da leader volando nell’ultimo ritiro della Norvegia per unirsi alla squadra nei festeggiamenti, invece di restare a concentrarsi solo sul recupero nel centro sportivo dell’Arsenal.

    “Era presente prima, durante e dopo”, ha detto Solbakken dopo il successo sull’Estonia. “Con Martin c’è sempre un’aura particolare.” Il compagno Morten Thorsby ha aggiunto: “Martin è il nostro capitano. Ci trasmette sicurezza e forza. Lo volevamo con noi: anche se non poteva aiutarci sul campo, lo ha fatto fuori.”

    Odegaard è un leader con l’esempio, in tutto ciò che fa, e i tifosi norvegesi pregano che l’ex talento del Real Madrid torni al 100% il prima possibile, perché è lui la chiave per spingersi davvero lontano al Mondiale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    GIOVANI TALENTI IN RAMPA DI LANCIO

    Con un’età media di appena 25,8 anni, la Norvegia può contare su una delle rose più giovani e intriganti dell’intero panorama internazionale. Negli ultimi anni la maggior parte dei riflettori è stata puntata su Haaland e Odegaard, ma ci sono buone possibilità che, quando il Mondiale prenderà il via, lo spotlight si allarghi per includere due talenti in rampa di lancio: Nusa e Oscar Bobb.

    Nusa, che sta attirando grande attenzione in Bundesliga grazie alle sue prestazioni sull’out di sinistra con il RB Lipsia, ha già collezionato 16 partecipazioni-gol in 20 presenze con la Norvegia dal debutto nel 2023. C’è ancora margine di crescita nelle sue scelte di gioco, visto che ha solo 20 anni, ma è un incubo per i difensori grazie alla sua accelerazione esplosiva e a una tecnica magnetica, qualità che sono state decisive anche nel trasformare la Norvegia in una squadra letale nelle ripartenze.

    Sul lato opposto, Bobb non è stato altrettanto determinante, ma offre un profilo diverso. Il talento del Manchester City dà il meglio quando si accentra, preferendo legare il gioco piuttosto che essere l’uomo decisivo negli ultimi metri. A 22 anni, Bobb è più un raffinato tecnico rispetto a Nusa: eccelle nel trovare spazi tra le linee e nel servire passaggi taglianti.

    Nusa dà alla Norvegia un vero fattore X, mentre Bobb porta quell’intelligenza calcistica che aiuta a smuovere le difese avversarie. In Nord America potrebbero formare una combinazione molto efficace, mentre l’ex enfant prodige del Nordsjælland, Andreas Schjelderup, rappresenta un’altra opzione interessante sulla trequarti. La crisi di rendimento al Benfica e alcune vicende extracampo hanno frenato la sua crescita nell’ultimo anno, ma parliamo comunque di un calciatore dotato, capace di giocare sia sull’esterno che da rifinitore.

  • FBL-WC-2026-EURO-QUALIFIERS-ISR-NORAFP

    BERGE BRILLA

    L’ascesa della Norvegia può essere attribuita almeno in parte alla grande esperienza da Premier League presente nello spogliatoio. Oltre a Haaland, Odegaard, Strand Larsen e Bobb, Solbakken ha infatti sfruttato anche le qualità di Sander Berge (Fulham), Kristoffer Ajer (Brentford) e David Moller Wolfe (Wolves) per portare la squadra a un livello superiore.

    Con così tanti giocatori abituati all’intensità del campionato più impegnativo d’Europa, Solbakken può contare su una profondità reale. Ma in quel gruppo c’è un eroe silenzioso che meriterebbe molti più riconoscimenti.

    Berge è stato probabilmente il giocatore più costante della Norvegia nelle qualificazioni. La capacità del centrocampista del Fulham di spezzare il gioco ha fornito inizialmente la base del successo, e dopo l’infortunio di Odegaard è diventato anche l’uomo incaricato di trascinare la squadra in avanti.

    “Al Fulham ha compiuto un enorme passo avanti. Siamo riusciti a costruire per lui un ruolo in nazionale che esalta davvero i suoi punti di forza”, ha dichiarato Solbakken a ESPN.

    Berge è stato il principale frangiflutti e allo stesso tempo il regista della Norvegia nella posizione di mezzala, dando tono e ritmo a tutta la squadra con il suo lavoro instancabile. Quando gioca accanto a Odegaard e a Patrick Berg del Bodo/Glimt, la Norvegia trova il mix perfetto tra fisicità e qualità in mezzo al campo. L’ex Sheffield United e Burnley sta finalmente mantenendo le promesse mostrate da giovanissimo, e grazie a lui la Norvegia è una squadra molto più coraggiosa, sia in fase offensiva che difensiva.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    DIFESA SOLIDA

    In effetti, Berge e Berg si sono spremuti fino all’ultima goccia per garantire che la difesa della Norvegia non venisse mai esposta. Ma anche il reparto arretrato, di per sé, è stato granitico: Ajer del Brentford e Torbjorn Heggem del Bologna hanno sviluppato un’intesa quasi telepatica al centro della retroguardia.

    Sono entrambi difensori imponenti, eleganti con la palla e capaci di neutralizzare qualsiasi minaccia nel gioco aereo, oltre a far ripartire l’azione dal basso. È quasi impossibile batterli nei duelli fisici, mentre Wolfe e Julian Ryerson del Borussia Dortmund portano grande intensità sulle corsie esterne.

    Nel frattempo, Orjan Nyland è stato la definizione stessa di affidabilità tra i pali. Il portiere del Siviglia ha incassato solo cinque reti nelle otto gare di qualificazione della Norvegia, comandando l’area con autorità assoluta e sfoggiando riflessi impressionanti per un uomo alto quasi due metri.

    Non c’è un vero punto debole in questa difesa che gli avversari possano prendere di mira. In realtà, la Norvegia non ha praticamente punti fragili in nessun reparto, merito tanto dei giocatori quanto delle idee tattiche di Solbakken.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    CT PRAGMATICO

    Il c.t. israeliano Ran Ben-Shimon ha riempito di elogi la Norvegia dopo aver visto la sua squadra cedere 5-0 contro gli uomini di Solbakken in ottobre. “Credo che la Norvegia sia una delle due migliori squadre d’Europa, insieme alla Spagna,” ha dichiarato. “Mi aspettavo molto, ma sono comunque riusciti a sorprendermi.”

    Solbakken ha definito quell’affermazione “un po’ esagerata”, ma in realtà non lo sembra affatto. Anche Inghilterra, Francia, Portogallo e Croazia hanno già staccato il pass per il Mondiale, ma nessuna ha impressionato quanto la Norvegia. La Spagna, campione d’Europa 2024, che ha bisogno solo di un pareggio con la Turchia per qualificarsi, resta probabilmente la squadra da battere, ma gli scandinavi possono legittimamente rivendicare il ruolo di seconda forza del continente.

    Pur mantenendo un profilo basso, Solbakken ha costruito un gruppo speciale che va preso molto sul serio, coltivando un ambiente compatto nello spogliatoio e imprimendo un’identità tattica chiarissima. In passato la Norvegia soffriva difensivamente con la marcatura a uomo, ma il c.t. ha introdotto un’organizzazione a zona che punta molto sulle intercettazioni e sulle ripartenze immediate.

    Oggi la squadra gestisce molto meglio il possesso, invita gli avversari ad alzarsi per poi uscire dal pressing e sfruttare velocità e potenza del reparto offensivo. “Siamo una combinazione di forza fisica e tecnica,” ha detto Solbakken dopo la vittoria di domenica sull’Italia. L’ex tecnico dei Wolves ha trasformato la Norvegia in una squadra propositiva che sa difendere con la palla, uno dei marchi di fabbrica delle grandi nazionali.

    Resta da vedere se riusciranno a mantenere questo livello negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dove temperature e pressione saliranno alle stelle. Ma se la Norvegia supererà la fase a gironi senza intoppi, tutte le grandi del torneo vorranno evitarla nella fase a eliminazione diretta. E Haaland può davvero iniziare a sognare.

  • Pubblicità
    Pubblicità