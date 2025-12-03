Pubblicità
Pubblicità
Newcastle Tottenham Bruno Guimaraes RomeroGetty
Vittorio Rotondaro

Nuove scintille tra Bruno Guimaraes e Romero: 'vendetta' dell'argentino e rissa in Newcastle-Tottenham

Altre storie tese tra Bruno Guimaraes e Romero: anche l'ultimo Newcastle-Tottenham è stato caratterizzato da un elevato livello di tensione.

Pubblicità

Tasso agonistico a livelli decisamente sproporzionati quello dell'ultimo Newcastle-Tottenham, conclusosi sul 2-2 con beffa finale per i padroni di casa.

Grande protagonista è stato Cristian Romero, autore della doppietta che ha salvato gli 'Spurs' dalla sconfitta e non solo: l'argentino ha infatti avuto un battibecco con Bruno Guimaraes, rivale anche in nazionale essendo il centrocampista dei 'Magpies' un giocatore del Brasile.

L'origine delle scintille è da ricercare nell'esultanza del 'Cuti' in segno di 'vendetta' per quanto accaduto lo scorso 3 agosto, quando ci fu un contatto piuttosto ravvicinato tra i due.

  • BRUNO GUIMARAES A SEGNO

    Brasiliano in campo all'intervallo in sostituzione di Tonali: una mossa azzeccata quella di Howe, ripagato dal brasiliano con la rete del momentaneo 1-0.

    Una gioia durata pochissimo: a mettere il bastone tra le ruote ai padroni di casa è stato proprio Romero, travestitosi da bomber nel momento più delicato per la sua squadra.

    • Pubblicità

  • DOPPIETTA DI ROMERO ED ESULTANZA COPIATA

    Sette minuti più tardi è toccato a Romero depositare la sfera in fondo al sacco per l'1-1, cancellato dal rigore trasformato da Gordon al minuto 86.

    Quando la vittoria sembrava alla portata, ecco la doccia gelata per il Newcastle: colpa del solito Romero, autore di una rovesciata che ha fissato il risultato sul 2-2.

    Ad accendere gli animi ha contribuito l'esultanza di Romero, palesemente copiata a Bruno Guimaraes: mani dietro alle orecchie come il brasiliano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 'VENDETTA' DOPO IL MATCH DI AGOSTO

    In campo è poi nata una rissa, con Tel impegnato a trattenere Romero che ha scambiato diverse battute a distanza con Bruno Guimaraes, visibilmente stizzito per il comportamento dell'avversario.

    La ragione dell'esultanza scippata è da ricercare nel match poco amichevole del 3 agosto quando, in Corea del Sud, Bruno Guimaraes e Romero vennero a contatto: in quella circostanza, l'argentino fu afferrato per la gola. Un episodio che l'ex Atalanta deve essersi legato al dito.

Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Burnley crest
Burnley
BUR
Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Brentford crest
Brentford
BRE