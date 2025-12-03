Nuove scintille tra Bruno Guimaraes e Romero: 'vendetta' dell'argentino e rissa in Newcastle-Tottenham

Tasso agonistico a livelli decisamente sproporzionati quello dell'ultimo Newcastle-Tottenham, conclusosi sul 2-2 con beffa finale per i padroni di casa.

Grande protagonista è stato Cristian Romero, autore della doppietta che ha salvato gli 'Spurs' dalla sconfitta e non solo: l'argentino ha infatti avuto un battibecco con Bruno Guimaraes, rivale anche in nazionale essendo il centrocampista dei 'Magpies' un giocatore del Brasile.

L'origine delle scintille è da ricercare nell'esultanza del 'Cuti' in segno di 'vendetta' per quanto accaduto lo scorso 3 agosto, quando ci fu un contatto piuttosto ravvicinato tra i due.