Scandalo scommesse nel calcio turco: arrestati arbitri e un presidente del club, indagati oltre 1000 giocatori

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo il calcio turco dall'indagine sugli arbitri professionisti coinvolti in un giro di scommesse sulle partite del campionato.
La procura di Istanbul ha anche confermato l'arresto di alcuni direttori di gara oltre al presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya. Ma lo scandalo si allarga anche ai calciatori con oltre mille giocatori chiamati in causa.
A far partire tutto la denuncia del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che dopo un'indagine interna ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati dell'inchiesta.