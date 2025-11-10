Scandalo scommesse nel calcio turco: arrestati arbitri e un presidente del club, indagati oltre 1000 giocatori

Ci sono stati sviluppi dell'inchiesta e la procura di Istanbul ha confermato la convalida dell’arresto del presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya, e di sette direttori di gara.

Per quanto riguarda invece gli altri 11 fermati il 7 novembre sono stati concessi gli arresti domiciliari. "371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse", aveva denunciato la federazione e di questi: "152 sono da considerare scommettitori attivi".