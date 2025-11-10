Pubblicità
Pubblicità
ibrahim haciosmanogluGetty Images
Andrea Ajello

Scandalo scommesse nel calcio turco: arrestati arbitri e un presidente del club, indagati oltre 1000 giocatori

In Turchia è scoppiato lo scandalo riguardante le scommesse effettuate da arbitri e giocatori: 8 persone in carcere.

Pubblicità

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo il calcio turco dall'indagine sugli arbitri professionisti coinvolti in un giro di scommesse sulle partite del campionato.

La procura di Istanbul ha anche confermato l'arresto di alcuni direttori di gara oltre al presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya. Ma lo scandalo si allarga anche ai calciatori con oltre mille giocatori chiamati in causa. 

A far partire tutto la denuncia del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che dopo un'indagine interna ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati dell'inchiesta. 

  • 8 ARRESTI

    Ci sono stati sviluppi dell'inchiesta e la procura di Istanbul  ha confermato la convalida dell’arresto del presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya, e di sette direttori di gara.

    Per quanto riguarda invece gli altri 11 fermati il 7 novembre sono stati concessi gli arresti domiciliari. "371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse", aveva denunciato la federazione e di questi: "152 sono da considerare scommettitori attivi". 

    • Pubblicità

  • OLTRE 1000 GIOCATORI COINVOLTI

    Ma come detto, lo scandalo delle scommesse non si ferma agli arbitri ma vede "dentro" anche tantissimi calciatori tra i principali campionati turchi. In particolare, come riferisce El Chiringuito TV, sarebbero oltre 1000 i calciatori coinvolti e su cui ci sono investigazioni in corso. 

    Di questi, 27 giocano nella Super League, 77 giocano nella prima lega, 282 nella seconda e 629 nella terza.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ACCUSA A ARBITRI E GIOCATORI

    Ma di cosa nello specifico sono accusati? Per quantor riguarda gli arbitri, si parla di "condotta non conforme al ruolo" ma soprattutto, senza dubbio pi+ grave,  di aver "influenzato e speculato sui risultati delle competizioni".

    Discorso simile per i giocatori, indagati per possibile frode ai danni delle case scommesse.