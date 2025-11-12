Scamacca titolare in Moldavia-Italia: la grande occasione dopo due anni complicati

Quella di domani sera contro la Moldavia non sarà una partita destinata a stravolgere gli equilibri del percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma per Gennaro Gattuso può rappresentare senza dubbio l'occasione giusta per ricevere risposte importanti da parte del gruppo, ma soprattutto da qualche singolo.
Ogni riferimento nei confronti di Gianluca Scamacca, infatti, è tutt'altro che casuale: l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, infatti, indosserà una maglia da titolare al Zimbru Stadium di Chisinau, in occasione del match valevole per la settima giornata del girone di qualificazione.
Per il centravanti classe 1999, dunque, si palesa la grande opportunità per riscattare un periodo decisamente complicato. Per farlo, Scamacca ritroverà la maglia azzurra dal primo minuto dopo un digiuno decisamente lungo.