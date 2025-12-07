Getty Images Sport
Scaloni ha dovuto indossare i guanti per toccare la Coppa del Mondo: la FIFA si scusa
Scaloni invitato a indossare i guanti
La confusione è scoppiata durante il sorteggio di venerdì per i Mondiali del 2026, quando gli organizzatori hanno chiesto inaspettatamente a Lionel Scaloni di indossare dei guanti bianchi prima di toccare il trofeo della Coppa del Mondo.
Questa richiesta, normalmente riservata ai non campioni o a coloro che non hanno accesso autorizzato, sembrava derivare dal fatto che i funzionari non avevano riconosciuto l'allenatore che ha guidato l'Argentina al titolo del 2022. Scaloni è apparso visibilmente sorpreso e in seguito ha ammesso di aver pensato che il personale lo avesse scambiato per qualcun altro.
Il momento ha rapidamente fatto il giro dei social media, con molti tifosi ed esperti che si sono chiesti come mai il personale della FIFA non avesse riconosciuto l'allenatore campione del mondo in carica.
Secondo quanto riferito, la delegazione argentina ha ritenuto l'incidente irrispettoso, soprattutto considerando il ruolo centrale di Scaloni nell'ultimo trionfo dell'Albiceleste. L'imbarazzo ha oscurato il sorteggio stesso, in cui l'Argentina è stata inserita nel Gruppo J insieme ad Algeria, Austria e Giordania.
Per risolvere la situazione, la FIFA ha organizzato una cerimonia separata il giorno seguente, nell'ambito della presentazione del calendario del torneo. Questa volta, Scaloni è stato invitato sul palco senza guanti e gli è stato consegnato il trofeo in modo più appropriato. Infantino ha colto l'occasione per porgere scuse pubbliche e placare le polemiche.
- Getty Images Sport
Il presidente della FIFA Infantino chiede scusa
Durante la cerimonia di presentazione del calendario della Coppa del Mondo FIFA, Infantino ha dichiarato: "Chiedo scusa a nome della FIFA. Non ne ero a conoscenza".
Richiamando Scaloni sul palco con il trofeo in mano, ha aggiunto: "Certo che i campioni del mondo possono toccare la coppa. Mi scuso, non lo sapevo. Che scandalo! È solo che quando sei campione del mondo, sembri ogni giorno più giovane".
Scaloni ha risposto con buon umore, dicendo: "Penso che ieri mi abbiano scambiato per qualcun altro e non mi abbiano permesso di toccarla".
- Getty Images Sport
L'incidente è avvenuto durante il sorteggio
L'incidente è avvenuto durante un evento di alto profilo a Washington, dove la FIFA ha svelato il sorteggio della fase a gironi per il torneo ampliato del 2026 ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada.
Il trattamento inaspettato riservato a Scaloni ha suscitato reazioni immediate in tutta l'Argentina, una nazione profondamente protettiva nei confronti delle sue icone dopo l'emozionante trionfo ai Mondiali in Qatar. Molti tifosi hanno considerato quel momento emblematico degli errori organizzativi della FIFA, mentre altri hanno reagito con più ironia, vista la calma risposta di Scaloni.
Le scuse di Infantino erano volte non solo a correggere l'errore, ma anche a rafforzare il rispetto della FIFA per i campioni in un momento in cui l'opinione pubblica spesso mette sotto esame l'organizzazione.
Portando Scaloni sul palco e permettendogli di sollevare il trofeo a mani nude, il presidente ha cercato di chiudere la questione prima che generasse ulteriori polemiche. Il momento ha anche creato un'istantanea simbolica in vista del tentativo dell'Argentina di difendere il titolo sul suolo nordamericano.
- AFP
L'Argentina si prepara a difendere il titolo mondiale
L'Argentina si preparerà ora ad affrontare l'Algeria il 16 giugno nella partita d'esordio dei Mondiali, prima di affrontare Austria e Giordania in un girone considerato gestibile ma imprevedibile.
I campioni in carica puntano a mantenere la continuità ed evitare distrazioni, e la gestione composta dell'incidente da parte di Scaloni ha fatto sì che la vicenda non si trasformasse in una vicenda di lunga durata. Con aspettative ancora una volta altissime, la squadra cercherà di creare slancio fin dall'inizio del suo percorso verso la conquista del secondo titolo consecutivo.
