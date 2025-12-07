La confusione è scoppiata durante il sorteggio di venerdì per i Mondiali del 2026, quando gli organizzatori hanno chiesto inaspettatamente a Lionel Scaloni di indossare dei guanti bianchi prima di toccare il trofeo della Coppa del Mondo.

Questa richiesta, normalmente riservata ai non campioni o a coloro che non hanno accesso autorizzato, sembrava derivare dal fatto che i funzionari non avevano riconosciuto l'allenatore che ha guidato l'Argentina al titolo del 2022. Scaloni è apparso visibilmente sorpreso e in seguito ha ammesso di aver pensato che il personale lo avesse scambiato per qualcun altro.

Il momento ha rapidamente fatto il giro dei social media, con molti tifosi ed esperti che si sono chiesti come mai il personale della FIFA non avesse riconosciuto l'allenatore campione del mondo in carica.

Secondo quanto riferito, la delegazione argentina ha ritenuto l'incidente irrispettoso, soprattutto considerando il ruolo centrale di Scaloni nell'ultimo trionfo dell'Albiceleste. L'imbarazzo ha oscurato il sorteggio stesso, in cui l'Argentina è stata inserita nel Gruppo J insieme ad Algeria, Austria e Giordania.

Per risolvere la situazione, la FIFA ha organizzato una cerimonia separata il giorno seguente, nell'ambito della presentazione del calendario del torneo. Questa volta, Scaloni è stato invitato sul palco senza guanti e gli è stato consegnato il trofeo in modo più appropriato. Infantino ha colto l'occasione per porgere scuse pubbliche e placare le polemiche.