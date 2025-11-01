Savona si scopre bomber: primo goal in Premier League in Nottingham Forest-Manchester United

Una serata da incorniciare per Nicolò Savona, che contro il Manchester United ha trovato il suo primo goal in Premier League, contribuendo alla rimonta del Nottingham Forest al City Ground.
L’ex difensore della Juventus, arrivato in estate per 15 milioni di euro, ha sfruttato al meglio un’occasione sotto porta, trovando la prima gioia della sua avventura inglese.
Sul finale però i Red Devils hanno pareggiato i conti grazie alla rete dell'ex Atalanta Amad Diallo: non sono mancate però le polemiche per un episodio arbitrale discusso.
Problemi invece per Douglas Luiz, costretto a lasciare il campo dopo meno di 15 minuti per infortunio.