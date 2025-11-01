Savona si scopre bomber: primo goal in Premier League in Nottingham Forest-Manchester United

Quando sembrava che il Nottingham potesse portare a casa una vittoria preziosa, è arrivata la beffa nel finale.

Amad Diallo, ex Atalanta, ha trovato il varco giusto e con un mancino al volo dal limite dell'area ha battuto Sels, fissando il risultato sul 2-2.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa ma che non cancella la prestazione di carattere della squadra di Dyche e il primo goal in carriera di Savona nel campionato inglese.