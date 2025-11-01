Pubblicità
Savona si scopre bomber: primo goal in Premier League in Nottingham Forest-Manchester United

L’ex difensore della Juventus firma la rimonta dei Tricky Trees prima del pari finale di Diallo: esce per infortunio, invece, Douglas Luiz.

Una serata da incorniciare per Nicolò Savona, che contro il Manchester United ha trovato il suo primo goal in Premier League, contribuendo alla rimonta del Nottingham Forest al City Ground. 

L’ex difensore della Juventus, arrivato in estate per 15 milioni di euro, ha sfruttato al meglio un’occasione sotto porta, trovando la prima gioia della sua avventura inglese.

Sul finale però i Red Devils hanno pareggiato i conti grazie alla rete dell'ex Atalanta Amad Diallo: non sono mancate però le polemiche per un episodio arbitrale discusso.

Problemi invece per Douglas Luiz, costretto a lasciare il campo dopo meno di 15 minuti per infortunio.

  • A PASSARE IN VANTAGGIO È LO UNITED TRA LE POLEMICHE

    Il Manchester United si era portato avanti nel punteggio con una rete di Casemiro, ma il vantaggio non è stato privo di discussioni. 

    L’azione che ha portato al goal è nata da un calcio d'angolo discusso, con Savona che sembrava aver tenuto in campo il pallone un attimo prima che uscisse.

    Un episodio che ha fatto infuriare il pubblico del City Ground e acceso la gara fin dai primi minuti.

  • IL NOTTINGHAM LA RIBALTA IN DUE MINUTI: PRIMA GIOIA PER SAVONA

    La risposta del Nottingham Forest non si è fatta attendere. 

    Prima Gibbs-White ha riportato il punteggio in parità con un colpo di testa, poi Savona ha completato la rimonta due minuti più tardi, trovandosi al posto giusto al momento giusto dopo un rimpallo in area. 

    Una deviazione vincente sottoporta e l’esplosione di gioia dello stadio: per il difensore italiano è il primo sigillo in Premier League, un momento che ricorderà a lungo.

  • I RED REVILS PAREGGIANO SUL FINALE

    Quando sembrava che il Nottingham potesse portare a casa una vittoria preziosa, è arrivata la beffa nel finale. 

    Amad Diallo, ex Atalanta, ha trovato il varco giusto e con un mancino al volo dal limite dell'area ha battuto Sels, fissando il risultato sul 2-2. 

    Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa ma che non cancella la prestazione di carattere della squadra di Dyche e il primo goal in carriera di Savona nel campionato inglese.

  • DOUGLAS LUIZ FUORI PER INFORTUNIO DOPO 14 MINUTI

    Brutte notizie invece per un altro ex Juventus, Douglas Luiz. 

    Il centrocampista brasiliano è stato costretto a uscire dopo appena 14 minuti per un problema al tendine del ginocchio, lasciando spazio a Yates. 

    Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni: la Juventus osserva con attenzione, visto che il prestito al Nottingham prevede un obbligo di riscatto al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti. 

    Finora il conteggio si ferma a sei, e lo stop rischia di rallentare tutto.

