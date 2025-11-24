Pubblicità
Sassuolo Pisa Serie A
Francesco Schirru

Sassuolo-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Thorstvedt all'ultimo secondo, pari al Mapei

Meister non basta, il Sassuolo pareggia al 95'. Nel primo tempo Nzola aveva portato gli ospiti in vantaggio con un rigore immediato, Matic aveva siglato il momentaneo 1-1.

Il 12esimo turno di Serie A si chiude con il pareggio tra Sassuolo e Pisa. Al Mapei finisce 2-2, un buon risultato soprattutto per i padroni di casa che hanno trovato il goal a pochi secondi dalla fine, mentre gli ospiti vedono sfumare un colpaccio esterno. Alla fine, un giusto pari nel match delle 20:45, con un avvio e una conclusione scoppiettanti.

Pronti via, al quarto minuto Nzola trasforma il rigore più veloce nella storia della Serie A: Caracciolo lancia lungo per Touré, che viene colpito da Candè in area. Penalty immediato e 1-0 per gli ospiti, in cima alla classifica dei tiri dagli undici metri in queste prime dodici giornate (quattro).

Dall'altra parte, però, il Sassuolo non si disunisce, trovando la rete già al 6': corner dalla sinistra, batti e ribatti dopo aver provato lo schema e pallone che finisce dalle parti di Matic, in rete con un bel sinistro al volo.

Il resto del match, seppur equilibrato, non porta a grossi spunti nè da una parte, nè dall'altra: al Mapei la pioggia la fa da padrone e nonostante il Sassuolo sia leggermente più deciso, con una conclusione di Pinamonti in cui Semper riesce a salvarsi, le due squadre sembrano scivolare verso il pareggio. Pareggio sì, ma per 2-2.

Prima Meister segna il nuovo vantaggio ospite al termine di un contropiede nato da un errore di Coulibaly, dunque Thorstvedt con una zampata vincente sul cross di Volpato al 95' per il pari che chiude una gara spettacolare soprattutto nei primi e negli ultimi minuti.

  • PAGELLE SASSUOLO

    Berardi (voto 5.5) stavolta non è incisivo, Matic (6.5) ci sa ancora fare e a 37 anni dimostra di avere ancora tanto da dare. Candè (5) è subito protagonista in negativo con il fallo da rigore e non riesce a riprendersi. Laurienté (6.5), inizialmente in panchina, entra benissimo in campo mettendo in difficoltà i difensori ospiti. Coulibaly (5) sbaglia tutto facendo partire il contropiede del secondo goal pisano, Muharemovic (5) non è da meno.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5 (46' Coulibaly 5), Idzes 5.5, Muharemovic 5, Candé 5 (72' Doig 6); Koné 5.5 (72' Lipani 6), Matic 6.5 (87' Volpato 6.5), Thorstvedt 7; Berardi 5.5, Pinamonti 6, Fadera 5.5 (61' Laurientè 6.5)

  • PAGELLE PISA

    Semper (voto 6.5) non si fa sorprendere nelle poche occasioni create dal Sassuolo, Leris (7) amministra bene il centrocampo in una gara insidiosa per via della pioggia. Calabresi (5.5) sbanda in diverse occasioni, Nzola (6.5) ha il pregio di essere glaciale dopo un rigore assegnato dopo pochissimi minuti. Grande ingresso di Meister (7) che impegna subito la difesa di casa, siglando alla fine il goal che sembrava poter valere tre punti pesantissimi.

    PISA (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 5.5 (46' Albiol 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6.5; Toure 6.5, Piccinini 6, Aebischer 5.5 (82' Vural sv), Leris 7, Angori 6 (72' Hojholt 6); Tramoni 5.5 (58' Moreo 6.5), Nzola 6.5 (58' Meister 7)

  • TABELLINO SASSUOLO-PISA 2-2

    Marcatori: 4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P)

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5 (46' Coulibaly 5), Idzes 5.5, Muharemovic 5, Candé 5 (72' Doig 6); Koné 5.5 (72' Lipani 6), Matic 6.5 (87' Volpato 6.5), Thorstvedt 7; Berardi 5.5, Pinamonti 6, Fadera 5.5 (61' Laurientè 6.5). Allenatore: Grosso

    PISA (3-5-2): Semper 6.5; Calabresi 5.5 (46' Albiol 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6.5; Toure 6.5, Piccinini 6, Aebischer 5.5 (82' Vural sv), Leris 7, Angori 6 (72' Hojholt 6); Tramoni 5.5 (58' Moreo 6.5), Nzola 6.5 (58' Meister 7). Allenatore: Gilardino

    Arbitro: Di Marco

    Ammoniti: Walukiewicz (S), Calabresi (P), Thorstvedt (S)

    Espulsi: -

