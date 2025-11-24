Sassuolo-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Thorstvedt all'ultimo secondo, pari al Mapei

Il 12esimo turno di Serie A si chiude con il pareggio tra Sassuolo e Pisa. Al Mapei finisce 2-2, un buon risultato soprattutto per i padroni di casa che hanno trovato il goal a pochi secondi dalla fine, mentre gli ospiti vedono sfumare un colpaccio esterno. Alla fine, un giusto pari nel match delle 20:45, con un avvio e una conclusione scoppiettanti.
Pronti via, al quarto minuto Nzola trasforma il rigore più veloce nella storia della Serie A: Caracciolo lancia lungo per Touré, che viene colpito da Candè in area. Penalty immediato e 1-0 per gli ospiti, in cima alla classifica dei tiri dagli undici metri in queste prime dodici giornate (quattro).
Dall'altra parte, però, il Sassuolo non si disunisce, trovando la rete già al 6': corner dalla sinistra, batti e ribatti dopo aver provato lo schema e pallone che finisce dalle parti di Matic, in rete con un bel sinistro al volo.
Il resto del match, seppur equilibrato, non porta a grossi spunti nè da una parte, nè dall'altra: al Mapei la pioggia la fa da padrone e nonostante il Sassuolo sia leggermente più deciso, con una conclusione di Pinamonti in cui Semper riesce a salvarsi, le due squadre sembrano scivolare verso il pareggio. Pareggio sì, ma per 2-2.
Prima Meister segna il nuovo vantaggio ospite al termine di un contropiede nato da un errore di Coulibaly, dunque Thorstvedt con una zampata vincente sul cross di Volpato al 95' per il pari che chiude una gara spettacolare soprattutto nei primi e negli ultimi minuti.