Sassuolo-Pisa 2-2, pagelle e tabellino: Thorstvedt all'ultimo secondo, pari al Mapei

Berardi (voto 5.5) stavolta non è incisivo, Matic (6.5) ci sa ancora fare e a 37 anni dimostra di avere ancora tanto da dare. Candè (5) è subito protagonista in negativo con il fallo da rigore e non riesce a riprendersi. Laurienté (6.5), inizialmente in panchina, entra benissimo in campo mettendo in difficoltà i difensori ospiti. Coulibaly (5) sbaglia tutto facendo partire il contropiede del secondo goal pisano, Muharemovic (5) non è da meno.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5 (46' Coulibaly 5), Idzes 5.5, Muharemovic 5, Candé 5 (72' Doig 6); Koné 5.5 (72' Lipani 6), Matic 6.5 (87' Volpato 6.5), Thorstvedt 7; Berardi 5.5, Pinamonti 6, Fadera 5.5 (61' Laurientè 6.5)