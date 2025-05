La contestazione dei tifosi blucerchiati non accenna a placarsi, tensione la scorsa notte sotto casa di Niang: interviene la Digos.

La storica retrocessione della Sampdoria in Serie C ha fatto arrabbiare non poco la parte più calda del tifo blucerchiato.

Una volta rientrata a Genova, infatti, la squadra è stata pesantemente contestata. Nel mirino in particolare è finito un giocatore.

Stiamo parlando di Mbaye Niang, ex attaccante tra le altre di Milan e Genoa, che contro la Juve Stabia ha fallito una facile occasione per segnare il goal che avrebbe almeno rimandato ogni discorso ai playout.