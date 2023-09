Samir Handanovic aka "come l'umorismo social demolisce i giocatori"

Si ritira uno dei portieri più forti degli ultimi vent'anni di Serie A, al termine di una lunga battaglia contro l'ironia becera dei social.

Che poi un giorno qualcuno riuscirà a spiegare, senza intoppi, come abbia fatto il linguaggio dei "bomberoni" a diventare uno dei principali riferimenti per decodificare, decifrare e leggere di conseguenza le prestazioni di uno o l'altro giocatore, segnandone il futuro e il destino.

Andrebbe spiegato, sì, ma soprattutto compreso perché un Paese calciofilo e (nella pratica) religiosamente calcistico riesca troppo spesso a mettere da parte la propria conoscenza del calcio in favore di una più facile e rapida gogna mediatica "da social", celata da un umorismo che, a quanto pare, pur scontato fa ancora presa. Il perché, si ripete, non è dato saperlo.

Bisognerebbe conoscerlo il calcio, prima di discuterne, direbbe qualcuno: ma persino l'italiano-medio, che il calcio lo sa leggere meglio di qualsiasi altro cittadino del mondo, sarebbe capace di distinguere un buon giocatore da un giocatore normale. Figuriamoci se dotato di giusta misura e raziocinio.

Non si riesce, per questo e altri motivi, a comprendere, insomma, come abbia fatto l'Italia a liquidare in fretta uno dei migliori portieri del suo tempo, senza voltarsi e riconoscere che sì, ci sono stati colleghi più forti, ma che Samir Handanovic non è mai stato "la sedia" (per citare una delle etichette conferitagli dai "bomberoni" di tutto il Paese) che è stata raccontata.