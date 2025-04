Saka deve riuscire dove Salah ha fallito: il duello con Nuno Mendes può decidere Arsenal-PSG

Il difensore portoghese è considerato il miglior terzino sinistro al mondo, ma all'Emirates dovrà affrontare un'altra dura prova.

Mohamed Salah contro Nuno Mendes: era prevedibile che sarebbe stato un duello decisivo negli ottavi di finale di Champions League tra il Liverpool e il Paris Saint-Germain, e si presumeva che il fuoriclasse egiziano avrebbe avuto la meglio. Dopotutto, stava attraversando un periodo di forma smagliante e stava battendo un record dopo l'altro, trasformando quasi da solo la corsa al titolo di Premier League in una passeggiata.

Naturalmente, tutti sapevano che l'esterno del PSG era un giocatore dotato di enorme talento, fin dai suoi esordi come con lo Sporting di Ruben Amorim, ma neutralizzare una minaccia come Salah per 90 minuti sembra in quel momento della stagione un compito quasi impossibile anche per i difensori più esperti.

Tuttavia, Mendes non si è limitato a tenere testa a Salah, ma lo ha "annientato", come ha scritto L'Equipe. L'attaccante del Liverpool è stato inesistente a Parigi e non ha fatto molto meglio nella partita di ritorno ad Anfield, dove il suo unico tiro pericoloso è stato brillantemente murato dal terzino lusitano.

La domanda ora è se Mendes riuscirà a ripetersi anche contro Bukayo Saka questa sera all'Emirates Stadium. Il loro duello potrebbe rivelarsi altrettanto fondamentale nell'ambito di questa attesissima semifinale di Champions League.