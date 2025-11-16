Rummenigge definì il Newcastle idiota dopo il suo acquisto, Woltemade: “La sua un’uscita infelice”

La stella dei Magpies ha finalmente reagito alle dichiarazioni di Rummenigge, dichiarando al quotidiano BILD: "I miei compagni di squadra hanno commentato la vicenda, io no. Penso che sia stata la cosa giusta da fare. Durante l'estate si è parlato molto del mio nome, del Bayern e del costo del trasferimento; è stata la notizia dell'estate. Per rispondere alla tua domanda: i titoli di tutti i giornali dicevano "idioti". Ma ho letto l'intera dichiarazione del signor Rummenigge ed era certamente un po' infelice, ma non così drammatica.

Quando sono arrivato in Nazionale, tutti mi hanno fatto i complimenti. Anche i giocatori del Bayern mi hanno fatto i complimenti. Quando vedono un giocatore fare un passo avanti, si fa così. È stato così anche per me. Non ci sono stati commenti negativi, soprattutto perché la mia situazione era particolare".