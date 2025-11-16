Rummenigge definì il Newcastle idiota dopo il suo acquisto, Woltemade: “La sua un’uscita infelice”

Nick Woltemade ha finalmente rotto il silenzio su alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da Karl-Heinz Rummenigge.
L’ex attaccante ed attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, aveva definito “idiota” il Newcastle per essere arrivato ad investire 80 milioni di euro più bonus, per prelevare il talento tedesco dallo Stoccarda.
Una dichiarazione che ha suscitato molto scalpore e fatta dopo che lo stesso club bavarese aveva perso la corsa che portata allo stesso Woltemade dopo aver tentato una serie di rilanci.
I Magpies in estate hanno puntato forte su Woltemade per sostituire Isak.