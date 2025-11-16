Pubblicità
Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

Rummenigge definì il Newcastle idiota dopo il suo acquisto, Woltemade: “La sua un’uscita infelice”

L’attaccante del Newcastle risponde ai commenti di Rummenigge sulla cifra spesa dal Newcastle per il suo acquisto: “In Nazionale tutti mi hanno fatto i complimenti”.

Nick Woltemade ha finalmente rotto il silenzio su alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da Karl-Heinz Rummenigge.

L’ex attaccante ed attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, aveva definito “idiota” il Newcastle per essere arrivato ad investire 80 milioni di euro più bonus, per prelevare il talento tedesco dallo Stoccarda.

Una dichiarazione che ha suscitato molto scalpore e fatta dopo che lo stesso club bavarese aveva perso la corsa che portata allo stesso Woltemade dopo aver tentato una serie di rilanci. 

I Magpies in estate hanno puntato forte su Woltemade per sostituire Isak.

  • COSA AVEVA DETTO RUMMENIGGE

    Dopo aver perso uno dei loro principali obiettivi di mercato, Rummenigge aveva definito gli "idioti" i Magpies per aver speso una cifra esorbitante per il trasferimento e si era persino congratulato sarcasticamente lo Stoccarda per essere riuscito a chiudere l'affare. 

    Il Bayern ha fatto diversi tentativi per acquistare Woltemade, spingendosi fino ad un'offerta da 60 milioni di euro. Lo Stoccarda, tuttavia, non ha voluto cedere il suo gioiello per una cifra inferiore al prezzo richiesto di 75 milioni di euro e alla fine è stato il Newcastle ad assicuarsi il giocatore.

    Parlando con Blickpunkt Sport, Rummenigge ha dichiarato: "Posso solo congratularmi con lo Stoccarda per aver trovato, per così dire, un idiota disposto a pagare una cifra del genere, perché noi non lo avremmo certamente fatto. Ho detto: stiamo entrando in un gioco che non trovo più accettabile. Non dovremmo soddisfare tutte le loro richieste.

    Anche i giocatori e i loro agenti devono stare attenti a non cadere in trappola. I soldi devono pur venire da qualche parte, e questo significa espandere le competizioni o crearne di nuove".

  • Nick WoltemadeGetty Images

    "UN'USCITA INFELICE"

    La stella dei Magpies ha finalmente reagito alle dichiarazioni di Rummenigge, dichiarando al quotidiano BILD: "I miei compagni di squadra hanno commentato la vicenda, io no. Penso che sia stata la cosa giusta da fare. Durante l'estate si è parlato molto del mio nome, del Bayern e del costo del trasferimento; è stata la notizia dell'estate. Per rispondere alla tua domanda: i titoli di tutti i giornali dicevano "idioti". Ma ho letto l'intera dichiarazione del signor Rummenigge ed era certamente un po' infelice, ma non così drammatica.

    Quando sono arrivato in Nazionale, tutti mi hanno fatto i complimenti. Anche i giocatori del Bayern mi hanno fatto i complimenti. Quando vedono un giocatore fare un passo avanti, si fa così. È stato così anche per me. Non ci sono stati commenti negativi, soprattutto perché la mia situazione era particolare".

  • "PENSAVANO DI PRENDERLO AD UN PREZZO INFERIORE"

    Reagendo alle dure dichiarazioni del presidente del Bayern, l'ex ala del Newcastle Chris Waddle ha dichiarato a BestBettingSites: "Probabilmente pensavano di poterlo acquistare a un prezzo inferiore. Il Newcastle era ovviamente alla ricerca di un centravanti dopo la saga con Isak. Si sono guardati intorno e hanno pensato: chi è disponibile? Hanno preso in considerazione Woltemade perché è un buon giocatore. È alto, abbastanza mobile e tecnicamente valido.

    Al Bayern avranno pensato che era un giocatore che potevanoo prendere per sostituire Harry Kane tra un paio d'anni. Probabilmente pensavano di aver concluso l'affare. Ma poi è arrivato il Newcastle e credo che ora siano un po' amareggiati. Penso che il Newcastle abbia offerto un contratto migliore, uno stipendio migliore, tutto migliore. Il Bayern Monaco probabilmente pensava di poterlo acquistare al prezzo che riteneva giusto. Pensano che il Newcastle abbia pagato troppo. Il tempo lo dirà".

  • Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    COME STA ANDANDO WOLTEMADE?

    Woltemade ha avuto un impatto immediato da quando è passato dalla Bundesliga alla Premier League in estate. 

    Finora ha disputato 14 partite con i Magpies in tutte le competizioni e ha segnato sette goal, di cui quattro in otto presenze in campionato.

    Ha anche giocato con continuità nella sua Nazionale e recentemente ha segnato una doppietta nella vittoria della Germania sul Lussemburgo, che ha mantenuto vive le speranze di qualificarsi direttamente ai Mondiali del prossimo anno. Il 23enne tornerà in campo con la Germania lunedì, quando i quattro volte campioni del mondo affronteranno la Slovacchia.

