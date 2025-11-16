Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rovella LazioGetty Images
Lelio Donato

Rovella deve operarsi per risolvere la pubalgia, la terapia conservativa non ha funzionato: il rientro slitta a gennaio

Il centrocampista della Lazio ha provato a forzare ma sente ancora dolore, è necessaria l'operazione: quando torna in campo Rovella e quante partite salta.

Pubblicità

Niente da fare per Nicolò Rovella. Il dolore persiste ed il centrocampista della Lazio sarà costretto ad operarsi.

Ad ottobre si era preferito provare la terapia conservativa ed evitare l'intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo affligge da tempo.

Gli ultimi test però non hanno dato esito positivo. Ma quando torna in campo Rovella? E quante partite salta con la Lazio?

  • L'INFORTUNIO DI ROVELLA

    Nicolò Rovella era stato costretto a lasciare il campo durante l'intervallo del derby contro la Roma per un'infiammazione al pube.

    Un problema che in realtà tormentava il centrocampista già da un po' di tempo. E che lo ha costretto a saltare le successive partite di campionato della Lazio.

    • Pubblicità

  • LA TERAPIA CONSERVATIVA

    Come detto già più di un mese fa era stata ventilata l'ipotesi di un'operazione per risolvere definitivamente il problema.

    Allora però Rovella, in accordo con lo staff medico della Lazio, alla fine aveva preferito provare la terapia conservativa ed evitare l'intervento chirurgico.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ROVELLA SENTE ANCORA DOLORE

    Adesso, invece, Rovella ha deciso di operarsi. Il centrocampista della Lazio avrebbe infatti cercato di forzare in allenamento per rientrare dopo la sosta di novembre ma sente ancora dolore.

    Da qui la decisione di procedere con l'intervento che farà ovviamente slittare il suo rientro.

  • LA STORIA INSTAGRAM DI ROVELLA

    Rovella ha confermato tutto nel pomeriggio con una story postata sul proprio profilo Instagram:

    "Purtroppo ora sono costretto ad operami. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e lá mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero.

    Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO".

    Rovella storia InstagramInstagram

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA ROVELLA

    Rovella verrà operato nei prossimi giorni per superare definitivamente la pubalgia.

    I tempi di recuperi stimati in questi casi sono di 40-45 giorni, dunque sarà difficile rivedere in campo Rovella prima di gennaio.

    A questo punto non è escluso che il centrocampista venga temporaneamente escluso dalla lista magari per reinserire al suo posto Dele-Bashiru.

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Lecce crest
Lecce
LEC