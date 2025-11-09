Pubblicità
Roma-Udinese 2-0, pagelle e tabellino: Pellegrini e Celik valgono il primato, Zaniolo spreca ed esce tra i fischi

Un goal per tempo regalano tre punti importanti alla Roma: i giallorossi di Gasperini salgono, almeno momentaneamente, in testa alla classifica in solitaria.

La Roma approfitta degli stop di Milan e Napoli e sale in testa alla classifica in solitaria, in attesa della sfida tra Inter e Lazio che chiuderà l’undicesima giornata.

L’avvio di partita offre poco spettacolo, con la seconda metà del primo tempo che registra il maggior numero di occasioni. Prima Atta conclude incrociando a lato dopo una conduzione palla al piede, poi la Roma risponde con il destro da fuori di Cristante che, deviato, si infrange contro il palo. Kamara impegna Svilar dalla lunga distanza, prima di toccare di mano nella propria area: dal dischetto va Pellegrini, che spiazza Okoye e porta i giallorossi in vantaggio.

In avvio di ripresa il copione del match non cambia, con i giallorossi a fare la partita. Il raddoppio arriva grazie all’uno-due tra Celik e Mancini, con l’esterno turco bravo a concludere a rete dopo aver ricevuto in area la palla di ritorno.

Nei venti minuti finali l’Udinese va due volte vicina al goal: prima Zaniolo spreca su regalo di Ndicka, calciando contro Svilar nell’uno contro uno, poi Atta colpisce il palo con un destro di prima intenzione.

  • PAGELLE ROMA

    Pellegrini (voto 7) non è solo l’autore dell’1-0 della Roma, ma anche la fiamma che arde nei capitolini. Il numero 7 si fa sempre trovare tra le linee e distribuisce palloni con responsabilità, caricando compagni e pubblico. Esce tra gli applausi dell'Olimpico al 74’. Bene anche Celik (voto 7): partito in avvio di stagione come alternativa a Wesley sulla destra, si è rivelato sempre più l’esterno ideale per il gioco di Gasperini. La sua prestazione viene coronata dalla rete del 2-0. Tra i migliori c’è anche Svilar (voto 7): il portiere giallorosso si limita al minimo indispensabile per 70 minuti, poi si supera su Zaniolo, negando la rete dell’ex che avrebbe riaperto il match. Tra i più sottotono, invece, Soulé (voto 5.5): l’argentino fatica a trovare spazi e, a differenza dei compagni, gira sempre con una marcia inferiore. Esce a un quarto d’ora dalla fine senza aver creato vere occasioni.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Hermoso 6; Celik 7 (90' Ghilardi sv), Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6 (90' Ziolkowski sv); Soulé 5.5 (74' El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (74' El Aynaoui 6); Dovbyk 6 (42' Baldanzi 6). All. Gasperini.

  • PAGELLE UDINESE

    Atta (voto 6.5) è uno dei pochi a provare ad accendere la luce. Naviga a vuoto tra le maglie giallorosse, faticando contro la marcatura assidua di Cristante prima e di Koné poi. Rimane comunque l’ultimo dei friulani a non mollare e colpisce un palo nel finale. Kamara (voto 5): prima crea il primo vero pericolo del match, poi commette una grande ingenuità, toccando di mano in area e concedendo a Pellegrini il rigore che porta i giallorossi in vantaggio. Serata da dimenticare per Zaniolo (voto 5): tra i fischi dell’Olimpico, l’ex della giornata prova a impostare la sua gara sulla fisicità, ma perde gran parte dei duelli. L’errore più pesante arriva a metà ripresa, quando, su regalo di Ndicka, si fa ipnotizzare da Svilar nell’uno contro uno. La sua uscita dal campo pochi minuti dopo viene accolta tra fischi e sfottò dei tifosi giallorossi.

    VOTI UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kabasele 6 (53' Palma 6), Solet 5.5; Zanoli 5.5, Ekkelenkamp 5.5, Karlström 6 (72' Piotrowski 6), Atta 6.5, Kamara 5 (82' Zemura sv); Zaniolo 5 (82' Bayo sv), Buksa 5.5 (72' Davis 6). All. Runjaic.

  • TABELLINO ROMA-UDINESE 2-0

    Marcatori: 42' rig. Pellegrini, 61' Celik

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Hermoso 6; Celik 7 (90' Ghilardi sv), Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6 (90' Ziolkowski sv); Soulé 5.5 (74' El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (74' El Aynaoui 6); Dovbyk 6 (42' Baldanzi 6). All. Gasperini.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Kabasele 6 (53' Palma 6), Solet 5.5; Zanoli 5.5, Ekkelenkamp 5.5, Karlström 6 (72' Piotrowski 6), Atta 6.5, Kamara 5 (82' Zemura sv); Zaniolo 5 (82' Bayo sv), Buksa 5.5 (72' Davis 6). All. Runjaic.

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: 28' Cristante, 45+4' Pellegrini, 62' Karlström, 62' Hermoso

    Espulsi: -

