Roma-Udinese 2-0, pagelle e tabellino: Pellegrini e Celik valgono il primato, Zaniolo spreca ed esce tra i fischi

La Roma approfitta degli stop di Milan e Napoli e sale in testa alla classifica in solitaria, in attesa della sfida tra Inter e Lazio che chiuderà l’undicesima giornata.
L’avvio di partita offre poco spettacolo, con la seconda metà del primo tempo che registra il maggior numero di occasioni. Prima Atta conclude incrociando a lato dopo una conduzione palla al piede, poi la Roma risponde con il destro da fuori di Cristante che, deviato, si infrange contro il palo. Kamara impegna Svilar dalla lunga distanza, prima di toccare di mano nella propria area: dal dischetto va Pellegrini, che spiazza Okoye e porta i giallorossi in vantaggio.
In avvio di ripresa il copione del match non cambia, con i giallorossi a fare la partita. Il raddoppio arriva grazie all’uno-due tra Celik e Mancini, con l’esterno turco bravo a concludere a rete dopo aver ricevuto in area la palla di ritorno.
Nei venti minuti finali l’Udinese va due volte vicina al goal: prima Zaniolo spreca su regalo di Ndicka, calciando contro Svilar nell’uno contro uno, poi Atta colpisce il palo con un destro di prima intenzione.