Roma-Udinese 2-0, pagelle e tabellino: Pellegrini e Celik valgono il primato, Zaniolo spreca ed esce tra i fischi

Pellegrini (voto 7) non è solo l’autore dell’1-0 della Roma, ma anche la fiamma che arde nei capitolini. Il numero 7 si fa sempre trovare tra le linee e distribuisce palloni con responsabilità, caricando compagni e pubblico. Esce tra gli applausi dell'Olimpico al 74’. Bene anche Celik (voto 7): partito in avvio di stagione come alternativa a Wesley sulla destra, si è rivelato sempre più l’esterno ideale per il gioco di Gasperini. La sua prestazione viene coronata dalla rete del 2-0. Tra i migliori c’è anche Svilar (voto 7): il portiere giallorosso si limita al minimo indispensabile per 70 minuti, poi si supera su Zaniolo, negando la rete dell’ex che avrebbe riaperto il match. Tra i più sottotono, invece, Soulé (voto 5.5): l’argentino fatica a trovare spazi e, a differenza dei compagni, gira sempre con una marcia inferiore. Esce a un quarto d’ora dalla fine senza aver creato vere occasioni.

VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Hermoso 6; Celik 7 (90' Ghilardi sv), Cristante 6.5, Koné 6.5, Wesley 6 (90' Ziolkowski sv); Soulé 5.5 (74' El Shaarawy 6), Pellegrini 7 (74' El Aynaoui 6); Dovbyk 6 (42' Baldanzi 6). All. Gasperini.