Roma senza Dovbyk ma Gasperini recupera Ferguson: la grande occasione di rilancio per l'irlandese

La Roma vivrà la sosta di novembre per le Nazionali in vetta alla classifica insieme all'Inter dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese ma anche con la consapevolezza di dover fare i conti con l'emergenza in attacco che proseguirà, anzi, aumenterà dopo la pausa.
Si è infatti infortunato Artem Dovbyk dopo pochi minuti di Roma-Udinese e gli esami effettuati dal centravanti ucraino hanno dato brutte notizie con l'ex Girona che dovrà rimanere ai box per diverso tempo.
Per fortuna però la sosta dovrebbe rimettere a disposizione Evan Ferguson, convocato con la Nazionale nonostante non sia stato convocato nell'ultima partita. Per l'irlandese quindi la chance di riprendersi la Roma? Quali soluzioni ha Gasperini senza Dovbyk.