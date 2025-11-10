Pubblicità
Andrea Ajello

Roma senza Dovbyk ma Gasperini recupera Ferguson: la grande occasione di rilancio per l'irlandese

L'infortunio di Dovbyk aumenta l'emergenza offensiva della Roma; dopo la sosta però ci sarà di nuovo Ferguson, toccherà a lui giocare?

La Roma vivrà la sosta di novembre per le Nazionali in vetta alla classifica insieme all'Inter dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese ma anche con la consapevolezza di dover fare i conti con l'emergenza in attacco che proseguirà, anzi, aumenterà dopo la pausa.

Si è infatti infortunato Artem Dovbyk dopo pochi minuti di Roma-Udinese e gli esami effettuati dal centravanti ucraino hanno dato brutte notizie con l'ex Girona che dovrà rimanere ai box per diverso tempo.

Per fortuna però la sosta dovrebbe rimettere a disposizione Evan Ferguson, convocato con la Nazionale nonostante non sia stato convocato nell'ultima partita. Per l'irlandese quindi la chance di riprendersi la Roma? Quali soluzioni ha Gasperini senza Dovbyk. 

  • EMERGENZA ROMA IN ATTACCO

    Dovbyk si aggiunge alla lista dei giocatori offensivi indisponibili. Il centravanti ucraino ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro e starà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Rientrerà quindi solamente nella seconda parte di dicembre o direttamente nel 2026. 

    Oltre a Dovbyk, sono out anche Paulo Dybala e Leon Bailey, che non ci saranno nelle prossime partite dei giallorossi post sosta. 

  • TORNA FERGUSON

    Per un centravanti che Gasperini perde ce n'è uno che ritroverà, Ferguson. Il giovane irlandese infatti è pronto a tornare a disposizione della Roma. Ferguson si era fatto male alla caviglia saltando le ultime tre gare. Il giocatore è attualmente in Nazionale dove potrebbe quindi magari fare già qualche minuto e rientrare quindi rodato a Trigoria. 

    La Roma giocherà contro la Cremonese in trasferta dopo la sosta e Gasperini potrà contare su Ferguson. 

  • LA GRANDE OCCASIONE PER FERGUSON

    All'improvviso si aprono scenari importanti per Ferguson, che avrà l'opportunità di riconquistare spazio e la fiducia. Non sarà scontato perché a prescindere dalle soluzioni, Gasperini vorrà vedere risposte del giocatore in allenamento ma è chiaro che lo stop di Dovbyk, oltre agli altri infortunati, offre una chance all'irlandese. 

    Dopo un precampionato esaltante e la titolarità nelle prime partite, Ferguson è sceso nelle gerarchie e nella considerazione di Gasperini, che anzi, in alcune circostanze lo ha anche un po' ripreso chiedendogli di più. 

  • LE SOLUZIONI DI GASPERINI IN ATTACCO

    Ma c'è davvero solo Ferguson come opzione in attacco? Gasperini in stagione ha già più volte schierato la Roma senza un vero centravanti, impiegando un giocatore differente come Dybala in quel ruolo.

    L'assenza dell'argentino però rende più complicato pensare a questa soluzione. Anche perché i risultati fino ad ora hanno detto che senza un centravanti la Roma fatica ancora di più a segnare.

    Tutto lascia pensare che sarà davvero il momento per Ferguson di svoltare la sua esperienza in giallorosso. 

