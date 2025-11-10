Roma senza Dovbyk ma Gasperini recupera Ferguson: la grande occasione di rilancio per l'irlandese

All'improvviso si aprono scenari importanti per Ferguson, che avrà l'opportunità di riconquistare spazio e la fiducia. Non sarà scontato perché a prescindere dalle soluzioni, Gasperini vorrà vedere risposte del giocatore in allenamento ma è chiaro che lo stop di Dovbyk, oltre agli altri infortunati, offre una chance all'irlandese.

Dopo un precampionato esaltante e la titolarità nelle prime partite, Ferguson è sceso nelle gerarchie e nella considerazione di Gasperini, che anzi, in alcune circostanze lo ha anche un po' ripreso chiedendogli di più.