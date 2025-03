La Roma non si ferma più in campionato: con Ranieri media punti da scudetto, la Champions non è più utopia

Dall'arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa, i capitolini hanno cambiato totalmente marcia: la zona Champions League ora dista solo 4 punti.

Chi avrebbe mai detto, a metà dello scorso novembre, che la Roma si sarebbe trovata a soli quattro punti dalla zona Champions League a nove giornate dalla fine?

Eppure, dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, la squadra giallorossa ha completamente cambiato volto, inanellando una serie di risultati positivi che hanno cancellato le difficoltà dei primi mesi.

Per la Roma, però, non è ancora il momento di abbassare la guardia: da qui alla fine del campionato restano nove partite, tutte da giocare come finali. La qualificazione alla prossima 'Coppa dalle Grandi Orecchie' non è più un'utopia.