Roma-Napoli è diventata una sfida Scudetto: la crescita dei giallorossi con Gasperini, Conte ha ritrovato la sua squadra

Dopo anni di calcio offensivo alla guida dell’Atalanta, con valanghe di gol segnati a fronte di qualche rete concessa agli avversari, Gasperini ha stravolto il suo stile.

Con la Roma, la chiave è l’equilibrio. La difesa, guidata dagli insostituibili Mancini e Ndicka e completata da uno tra Hermoso, Celik, Ziolkowski o Ghilardi (ruotati nel terzo ruolo), si è fin qui dimostrata quasi sempre impeccabile: con soli sei goal subiti, la Roma è la miglior difesa del campionato.

Una menzione speciale va a Svilar, fin qui il miglior portiere del torneo, che con le sue parate ha regalato diversi punti preziosi alla squadra giallorossa.

A centrocampo, Cristante sembra aver ritrovato fiducia, Koné sta diventando sempre più leader, El Aynaoui si sta integrando nei meccanismi, mentre Pellegrini è sempre più al centro del progetto. L’attacco, invece, resta il reparto più fragile, con Soulé che regge quasi da solo il peso offensivo.

L’obiettivo di Gasperini resta ora correggere i punti deboli, in particolare Ferguson e Dovbyk, che spesso hanno deluso ma che in alcune circostanze hanno dimostrato di poter dare un contributo decisivo alla squadra.