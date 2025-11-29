Roma-Napoli è diventata una sfida Scudetto: la crescita dei giallorossi con Gasperini, Conte ha ritrovato la sua squadra

Chi l’avrebbe mai detto, in estate, che alla 13ª giornata di Serie A la sfida tra Roma e Napoli avrebbe messo in palio il primo posto in classifica?
Non stupisce più che il Napoli lotti stabilmente per la vetta: due Scudetti negli ultimi tre anni e la presenza di Antonio Conte in panchina rappresentano un fattore determinante.
Ciò che ha davvero cambiato gli equilibri, però, è l’impatto di Gian Piero Gasperini sull’ambiente capitolino. Chi si aspettava un gioco votato esclusivamente all’attacco si sbagliava: l’allenatore ha modellato una Roma solida, intensa e sorprendentemente equilibrata.
Ora Roma-Napoli vale molto più dei tre punti.