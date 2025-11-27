Roma-Midtjylland 2-1, pagelle e tabellino: El Aynaoui totale, El Shaarawy entra alla grande, Dybala in palla, male Wesley, Franculino non graffia

La Roma, oltre a volare in campionato, si rilancia in Europa League.
Il 2-1 al Midtjylland proietta i giallorossi a 9 punti nel girone unico, grazie ai goal di un El Aynaoui on fire e di un El Shaarawy che entra e dà la definitiva spinta verso il successo alla Lupa.
Gasperini - che schiera subito il recuperato Dybala dall'inizio - cavalca l'onda del magic moment del centrocampista marocchino e lui ripaga la fiducia sbloccando il match in apertura, girando al volo in rete con qualità un cross a mezza altezza di Celik. I danesi faticano a produrre, ma quando si affacciano dalle parti di Svilar tengono col fiato sospeso l'Olimpico: di Castillo, su assist dell'osservato speciale Francolino, lo squillo più insidioso. La Roma nel primo tempo perde Manu Koné, colpito duro al malleolo da Diao e costretto al cambio alla mezz'ora.
Nel secondo tempo sprazzi di Joya, ma a fornire lo strappo alla sfida sono ElSha e Bailey: il raddoppio, infatti, giunge con un destro ciabattato del 92 su assist del giamaicano.
Per l'attuale regina della Serie A, però, il finale si rivela in salita: Paulinho, su passaggio di Sismir, accorcia le distanze e rimette in corsa il Midtjylland. Al 90' traversa di uno scatenato El Shaarawy, poi non succede più nulla: la Roma ingrana anche in Europa e si presenta al big match di domenica col Napoli alimentando vibes già alle stelle.