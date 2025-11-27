Pubblicità
Pubblicità
El Aynaoui Roma MidtjyllandGetty Images
Claudio D'Amato

Roma-Midtjylland 2-1, pagelle e tabellino: El Aynaoui totale, El Shaarawy entra alla grande, Dybala in palla, male Wesley, Franculino non graffia

Dybala torna dall'infortunio, la Roma ingrana anche in Europa League: goal di El Aynaoui ed El Shaarawy, il Midtjylland accorcia con Paulinho. Ko Manu Koné.

Pubblicità

La Roma, oltre a volare in campionato, si rilancia in Europa League.

Il 2-1 al Midtjylland proietta i giallorossi a 9 punti nel girone unico, grazie ai goal di un El Aynaoui on fire e di un El Shaarawy che entra e dà la definitiva spinta verso il successo alla Lupa.

Gasperini - che schiera subito il recuperato Dybala dall'inizio - cavalca l'onda del magic moment del centrocampista marocchino e lui ripaga la fiducia sbloccando il match in apertura, girando al volo in rete con qualità un cross a mezza altezza di Celik. I danesi faticano a produrre, ma quando si affacciano dalle parti di Svilar tengono col fiato sospeso l'Olimpico: di Castillo, su assist dell'osservato speciale Francolino, lo squillo più insidioso. La Roma nel primo tempo perde Manu Koné, colpito duro al malleolo da Diao e costretto al cambio alla mezz'ora.

Nel secondo tempo sprazzi di Joya, ma a fornire lo strappo alla sfida sono ElSha e Bailey: il raddoppio, infatti, giunge con un destro ciabattato del 92 su assist del giamaicano. 

Per l'attuale regina della Serie A, però, il finale si rivela in salita: Paulinho, su passaggio di Sismir, accorcia le distanze e rimette in corsa il Midtjylland. Al 90' traversa di uno scatenato El Shaarawy, poi non succede più nulla: la Roma ingrana anche in Europa e si presenta al big match di domenica col Napoli alimentando vibes già alle stelle.

  • PAGELLE ROMA

    El Aynaoui (7,5) si conferma in stato di grazia, ingresso super per El Shaarawy (7,5), Dybala (6,5) mostra già una buona forma. Soulé e Pellegrini (6,5 e 6,5) sempre ispirati tra le linee, serataccia per un distratto Wesley (5). Ghilardi (6,5), alla prima da titolare della stagione, fa la sua parte.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Ghilardi 6,5, Ndicka 6,5, Mancini 6; Celik 6,5 (79' Tsimikas sv), El Aynaoui 7,5, Koné 6 (28' Cristante 6), Wesley 5; Soulè 6,5 (63' Ferguson 6), Pellegrini 6,5 (63' El Shaarawy 7,5); Dybala 6,5 (79' Bailey 6,5). All Gasperini.

    • Pubblicità

  • PAGELLE MIDTJYLLAND

    Franculino (5,5) è tra i più attesi ma stecca l'appuntamento dell'Olimpico, bene invece i nuovi entrati Brumado, Paulinho (a segno), Osorio e Sismir (6,5 per tutti). Mbabu vivace a destra (6,5), Billing sufficiente (6), Olafsson (5,5) responsabile sul 2-0 di El Shaarawy. Andreasen (5) perde la palla che vale il 2-0 della Roma.

    VOTI MIDTJYLLAND (3-5-2): Olafsson 5,5; Diao 5,5, Erlic 5,5, Bech 5,5; Mbabu 6,5, Castillo 6 (60' Andreasen 5), Bravo 5,5 (46' Junior Brumado 6,5), Billing 6, Jensen 6 (67' Paulinho 6,5); Gogorza 5 (46' Osorio 6,5), Franculino 5,5 (75' Sismir 6,5). All. Tullberg.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO ROMA-MIDTJYLLAND

    ROMA-MIDTJYLLAND 2-1

    Marcatori: 7' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Ghilardi 6,5, Ndicka 6,5, Mancini 6; Celik 6,5 (79' Tsimikas sv), El Aynaoui 7,5, Koné 6 (28' Cristante 6), Wesley 5; Soulè 6,5 (63' Ferguson 6), Pellegrini 6,5 (63' El Shaarawy 7,5); Dybala 6,5 (79' Bailey 6,5). All Gasperini.

    MIDTJYLLAND (3-5-2): Olafsson 5,5; Diao 5,5, Erlic 5,5, Bech 5,5; Mbabu 6,5, Castillo 6 (60' Andreasen 5), Bravo 5,5 (46' Junior Brumado 6,5), Billing 6, Jensen 6 (67' Paulinho 6,5); Gogorza 5 (46' Osorio 6,5), Franculino 5,5 (75' Sismir 6,5). All. Tullberg.

    Arbitro: Dabanovic (Montenegro)

    Ammoniti: Cristante (R), Osorio (M), Erlic (M), Bech (M), Mancini (R)

    Espulsi: nessuno

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP
DBU Coppa
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN