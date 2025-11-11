Pubblicità
Michael Di Chiaro

Roma in piena emergenza, a gennaio servirà un attaccante: da Zirkzee a Scamacca, tutti i nomi per Gasperini

A gennaio il club capitolino potrebbe regalare un rinforzo offensivo a Gasperini: piace l'olandese dello United, ma in lizza c'è anche Scamacca.

La Roma, grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Udinese, ha agguantato la vetta della classifica, a braccetto con l'Inter, certificando la bontà di questo suo inizio di stagione e, soprattutto, dell'operato sin qui svolto da Gian Piero Gasperini all'ombra del Colosseo.

Un percorso sin qui molto positivo ma che ha dovuto fare i conti con una serie piuttosto importante di infortuni che hanno letteralmente falcidiato il reparto offensivo in dotazione al tecnico di Grugliasco.

Ai problemi di Ferguson e Dybala, infatti, si sono aggiunti anche quelli di Artem Dovbyk, il quale sarà costretto ad osservare un periodo di stop piuttosto prolungato. Onde evitare il ripetersi di uno scenario simile, ecco che lo stato maggiore giallorosso starebbe pensando di intervenire sul mercato in quel di gennaio per rimpolpare le soluzioni offensive di Gasperini. E in tal senso, nella lista capitolina c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Joshua Zirkzee.

  • IDEA ZIRKZEE

    Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe seriamente pensando di operare un tentativo per Joshua Zirkzee, ormai ai margini del progetto Manchester United.

    Nelle ultime ore, si è fatta ancora più concreta l’idea di puntare con decisione sull'olandese: l’attaccante olandese ex Bayern Monaco e Bologna, oggi desideroso di lasciare al più presto il Manchester United. Finora ha collezionato appena 5 presenze su 12 partite complessive, tutte da subentrato, senza mai ricevere una vera dimostrazione di fiducia da parte di Amorim. Nelle ultime due gare di campionato, contro Nottingham Forest e Tottenham, è rimasto in panchina per l’intero incontro, come già accaduto con Arsenal, Fulham, Chelsea, Sunderland e Liverpool.

  • IL GIOCATORE SPINGE PER L'ADDIO

    Zirkzee ha più volte ribadito la volontà di cambiare aria, anche per non compromettere la possibilità di giocare il Mondiale, visto che, come già accaduto nel mese di ottobre, il ct Ronald Koeman lo ha escluso dalle convocazioni in favore di Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Xavi Simons e Weghorst.

    L’ostacolo principale è rappresentato dal suo agente, Kia Joorabchian, che preferirebbe mantenerlo in Premier League, soprattutto per ragioni economiche. Finora, però, l’unico segnale concreto è arrivato dal West Ham, club che può garantire un buon investimento (considerando che lo United lo aveva pagato 42,5 milioni più circa 10 di commissioni) ma che attualmente occupa il terzultimo posto in classifica.

    Per questo motivo, Zirkzee guarda con maggiore interesse all’Italia e alla Roma, attratto dalla prospettiva di lottare per traguardi più ambiziosi piuttosto che per una semplice e sofferta salvezza.

  • SPUNTA ANCHE SCAMACCA

    Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, tra le alternative, la Roma starebbe addirittura valutando il nome di Gianluca Scamacca, ma in questo caso bisognerà capire quanto Raffaele Palladino deciderà di puntare sull'attaccante romano nella sua nuova Atalanta.

    Il centravanti della Dea è infatti chiamato a battagliare con Nikola Krstovic per il ruolo di riferimento offensivo della Dea. Ma, come detto, saranno proprio le gerarchie tracciate da Palladino a fare da discriminante sul futuro.

  • LE ALTERNATIVE

    Le piste alternative conducono a Jeremy Arevalo, attaccante di 20 anni che sta trascinando il Racing Santander in Segunda Division spagnola. Una scommessa importante, dai costi decisamente contenuti.

    La posta in palio, invece, si alza - e di molto - per quanto riguarda Said El Mala, 19 anni, esterno offensivo mancino che ha finora ha segnato 4 goal in 12 partite con il Colonia. A Gasperini piace molto, ma la richiesta di partenza dei tedeschi si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

