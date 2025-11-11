Roma in piena emergenza, a gennaio servirà un attaccante: da Zirkzee a Scamacca, tutti i nomi per Gasperini

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe seriamente pensando di operare un tentativo per Joshua Zirkzee, ormai ai margini del progetto Manchester United.

Nelle ultime ore, si è fatta ancora più concreta l’idea di puntare con decisione sull'olandese: l’attaccante olandese ex Bayern Monaco e Bologna, oggi desideroso di lasciare al più presto il Manchester United. Finora ha collezionato appena 5 presenze su 12 partite complessive, tutte da subentrato, senza mai ricevere una vera dimostrazione di fiducia da parte di Amorim. Nelle ultime due gare di campionato, contro Nottingham Forest e Tottenham, è rimasto in panchina per l’intero incontro, come già accaduto con Arsenal, Fulham, Chelsea, Sunderland e Liverpool.