Roma in piena emergenza, a gennaio servirà un attaccante: da Zirkzee a Scamacca, tutti i nomi per Gasperini

La Roma, grazie alla vittoria per 2-0 contro l'Udinese, ha agguantato la vetta della classifica, a braccetto con l'Inter, certificando la bontà di questo suo inizio di stagione e, soprattutto, dell'operato sin qui svolto da Gian Piero Gasperini all'ombra del Colosseo.
Un percorso sin qui molto positivo ma che ha dovuto fare i conti con una serie piuttosto importante di infortuni che hanno letteralmente falcidiato il reparto offensivo in dotazione al tecnico di Grugliasco.
Ai problemi di Ferguson e Dybala, infatti, si sono aggiunti anche quelli di Artem Dovbyk, il quale sarà costretto ad osservare un periodo di stop piuttosto prolungato. Onde evitare il ripetersi di uno scenario simile, ecco che lo stato maggiore giallorosso starebbe pensando di intervenire sul mercato in quel di gennaio per rimpolpare le soluzioni offensive di Gasperini. E in tal senso, nella lista capitolina c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Joshua Zirkzee.