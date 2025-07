La Roma cambia in attacco: Shomurodov verso l'addio dopo Abraham, Ferguson e le alternative per Gasperini

Se non è rivoluzione in attacco, quasi: il club giallorosso ha messo nel mirino Ferguson dal Brighton, la situazione.

Non mancano i cambiamenti nella Roma, soprattutto per quello che riguarda l'attacco che avrà a disposizione Gian Piero Gasperini. Oltre a Artem Dovbyk, che dovrebbe rimanere nonostante i rumors di un possibile addio dopo solo una stagione, chi completerà il reparto?

Il club giallorosso è in procinto di fare una doppia operazione; ovvero una cessione e un nuovo innesto, che dovrebbe alzare la competitività nel reparto d'attacco.

La Roma infatti sta per dire addio a Eldor Shomurodov, in direzione Turchia, esattamente come è accaduto per Tammy Abraham dopo il prestito al Milan nella passata stagione e al posto dell'Uzbeko arriverà un sostituto, che però non sarà certo solo una riserva.

L'obiettivo primario è Evan Ferguson, di proprietà del Brighton ma ci sono anche le opzioni alternative all'irlandese.