Rodrygo deve lasciare il Real Madrid: merita di essere l'uomo chiave di un altro club

L'ala del Real sarebbe una stella per la maggior parte delle squadre, ma è offuscato da Mbappè e Vinicius in quel di Madrid.

Jude Bellingham è stato il primo a dire ciò che la maggior parte delle persone potrebbe non saperlo: in termini di talento grezzo, Rodrygo è il miglior giocatore tra le fila del Real Madrid. Non Vinicius Jr, snobbato dal Pallone d'Oro. Non Luka Modric, 39 anni, che continua a correre regolarmente a centrocampo nonostante l'età. Non Kylian Mbappé, il miglior marcatore di sempre del PSG. E non Bellingham stesso, che sembra fare tutto per il Madrid.

No, secondo il centrocampista inglese, che ha parlato dopo il trionfo a eliminazione diretta della Champions League sul Manchester City, Rodrygo si aggiudica quella particolare corona.

"È così sottovalutato. Per me, Rodrygo è probabilmente il giocatore più talentuoso e dotato del Real Madrid. Le cose che sa fare con un pallone da calcio" ha detto Bellingham, prima di interrompersi. Il brasiliano è un giocatore curioso, sempre utilizzato fuori posizione, ma disposto a fare un lavoro imporatnte per la sua squadra.

La maggior parte dei calciatori che fanno sacrifici personali sono jolly che possono tappare buchi ovunque, tuttavia, Rodrygo non è James Milner.

Rodrygo è un talento di livello mondiale. E nonostante la sua importanza per il Madrid, specialmente nelle grandi serate, sembrerebbe uno spreco per un calciatore così immensamente dotato passare la sua carriera a fare il lavoro sporco fuori posizione. Un trasferimento potrebbe essere la cosa migliore.