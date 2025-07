Rock and Bol Bolotana 2025 con Onslaught e Teatro degli orrori: biglietti, orari e scalette delle due serate in Sardegna

Il 25 e il 26 luglio torna il Rock and Bol in quel di Bolotana (NU), sul palco band locali e la partecipazione di Onslaught e Teatro degli Orrori.

Due serate all'insegna del rock e del metal. Il Rock and Bol 2025, festival arrivato alla 16esima edizione, accende nuovamente l'estate di Bolotana (paese sardo in provincia di Nuoro), stavolta venerdì 25 e sabato 26 luglio.

Quest'anno il Rock and Bol raddoppia con ben due serate: oltre alla classica metal, anche quella rock (Rock and Bol Rock Days Fest) che si affianca a quella metal prevista di sabato (Rock and Bol Metal Fest): grandi protagonisti dell'evento XVI sono Il Teatro degli Orrori, band alternative rock impegnata nel suo Mai dire mai tour, e gli Onslaught, leggendaria band britannica Thrash metal originaria di Bristol.

In Piazza Repubblica, sede della due giorni musicale, ci saranno svariate band locali e non a supporto dei due headliner: venerdì 25, prima de Il Teatro degli Orrori, saliranno sul palco dell'evento i Fangosberla, i King Howl e Giancane, mentre sabato 26 sarà il momento dei Burning Leather, The Wrestlers, Reatzione e The Match.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina tutte le informazioni sul Rock and Bol di Bolotana 2025, uno degli eventi musicali più attesi in Sardegna.