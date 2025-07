Robbie Williams a Trieste: scaletta, canzoni del concerto e orari del live

Unica data italiana del tour di Robbie Williams, Trieste ospita 'Britpop' tra grandi classici del cantautore britannico e diverse cover.

Dopo aver presentato insieme a Laura Pausini il brano 'Desire', inno del Mondiale, Robbie Williams sbarca a Trieste. Questa sera, allo Stadio Nereo Rocco cittadino, il celeberrimo cantante britannico si esibisce nell'ambito del tour 'Britpop' del 2025.

Il concerto odierno di Robbie Williams vedrà l'ex Take That ripercorrere la sua carriera musicale tra gli album più famosi, da 'Escapology' a 'Sing whenyou're winning', lasciandosi andare anche a diverse cover per il live di Trieste.

Sei anni dopo l'ultimo album studio, Robbie Williams è pronto a dare alla luce il suo tredicesimo disco Britpop, da cui il tour 2025, cominciato a Edimburgo a fine maggio, prende il nome.