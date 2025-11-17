Robben continua la sua ascesa nel padel: uomo immagine in stile Ibrahimovic?

Sebbene la vittoria all'esordio di Robben sia stata una pietra miliare significativa, il suo percorso nel padel professionistico è ancora agli inizi. Dopo la vittoria, Robben e Lootsma sono stati surclassati negli ottavi di finale, subendo una pesante sconfitta per 6-1, 6-0 contro il numero 155 del mondo Sten Richters e il numero 144 Thijs Roper.

Nonostante la sconfitta, l'evento ha attirato molta attenzione, con centinaia di fan accorsi per vedere Robben giocare. Richters e Roper hanno reso omaggio all'ex calciatore dopo la partita, commentando: "È il miglior ex calciatore professionista che conosciamo che gioca a padel".

Robben, sempre gentile nella sconfitta, ha mantenuto una prospettiva umile sul suo primo approccio al circuito professionistico. Ha dichiarato: "Non credo di potermi prendere troppo sul serio. Ho iniziato con basse aspettative. Ma ho cercato di lottare in campo e di segnare più punti possibile".