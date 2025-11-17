Arjen Robben, leggenda del Real Madrid e del Chelsea, ha intrapreso una sorprendente nuova carriera professionale nel padel, quattro anni dopo il ritiro dal calcio. Il 41enne, che vanta 12 titoli di campionato e una Coppa dei Campioni, ha recentemente guadagnato i suoi primi punti in classifica nella Federazione Internazionale di Padel e punta a emulare l'impatto di Zlatan Ibrahimovic nella diffusione di questo sport.
Robben continua la sua ascesa nel padel: uomo immagine in stile Ibrahimovic?
ROBEL PASSA AL PADEL PROFESSIONISTICO
L'ex stella del PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e Groningen Robben è passato al padel a livello professionistico, quattro anni dopo il suo ritiro definitivo dal calcio nel luglio 2021. Il 41enne, noto per la sua illustre carriera di ala, è ora un giocatore professionista di padel, come riportato dal Daily Mail.
Il curriculum calcistico di Robben include 12 titoli di campionato in quattro diversi campionati di massima serie, una Coppa dei Campioni e 96 presenze con la maglia dell'Olanda in 14 anni di carriera internazionale. Ora, a 41 anni, sta applicando il suo spirito competitivo a una nuova sfida atletica.
Alla fine di agosto, Robben ha ottenuto i suoi primi punti in classifica nella Federazione Internazionale di Padel (FIP) partecipando al torneo FIP Bronze Westerbork, parte del CUPRA FIP Tour, nel suo paese natale, i Paesi Bassi. In coppia con il suo compagno Werner Lootsma, Robben ha ottenuto la sua prima vittoria in assoluto nel tour, superando sei match point in una qualificazione e sconfiggendo Ralph Boekema e l'ex calciatore Mark Weldmate con un punteggio di 4-6, 6-3, 7-6.
TAPPE BRUCIATE E COMPLIMENTI
Sebbene la vittoria all'esordio di Robben sia stata una pietra miliare significativa, il suo percorso nel padel professionistico è ancora agli inizi. Dopo la vittoria, Robben e Lootsma sono stati surclassati negli ottavi di finale, subendo una pesante sconfitta per 6-1, 6-0 contro il numero 155 del mondo Sten Richters e il numero 144 Thijs Roper.
Nonostante la sconfitta, l'evento ha attirato molta attenzione, con centinaia di fan accorsi per vedere Robben giocare. Richters e Roper hanno reso omaggio all'ex calciatore dopo la partita, commentando: "È il miglior ex calciatore professionista che conosciamo che gioca a padel".
Robben, sempre gentile nella sconfitta, ha mantenuto una prospettiva umile sul suo primo approccio al circuito professionistico. Ha dichiarato: "Non credo di potermi prendere troppo sul serio. Ho iniziato con basse aspettative. Ma ho cercato di lottare in campo e di segnare più punti possibile".
EMULARE IBRA
La passione di Robben per il padel risale al periodo in cui giocava nel Bayern Monaco, dove praticava regolarmente questo sport. Ha rivelato: "Quando ero in Germania giocavo tre volte alla settimana". Questo interesse di lunga data si è ora trasformato in un'attività professionale, con chiare ambizioni che vanno oltre il semplice divertimento personale.
Robben ha espresso esplicitamente il desiderio di emulare l'impatto di altri ex calciatori che hanno abbracciato il padel, indicando in particolare l'influenza di Zlatan Ibrahimovic in Svezia. "Zlatan Ibrahimovic ha reso il padel uno sport importante in Svezia e penso di poter fare lo stesso nei Paesi Bassi", ha dichiarato Robben, indicando la sua aspirazione a diffondere questo sport nella sua patria.
Nel 2023, Robben ha persino fatto squadra con l'ex compagno di reparto dell'Olanda Robin van Persie nel Pro-Am del World Padel Tour Amsterdam Open. L'iconica coppia ha dato prova del proprio spirito competitivo, vincendo la "Legends Game" dell'evento. Van Persie ha commentato dopo la partita: "Che esperienza incredibile giocare di nuovo all'Amsterdam Open! Una partita intensa in ottima compagnia".
LA POSIZIONE IN CLASSIFICA DI ROBBEN
Robben occupa attualmente la posizione numero 1.980 nella classifica mondiale della Federazione Internazionale di Padel, con tre punti in classifica. Sebbene questo lo collochi a una distanza considerevole dai giocatori al vertice della classifica – l'argentino Agustine Tapia e lo spagnolo Arturo Coello, che condividono il primo posto con 20.200 punti ciascuno – l'ingresso di Robben nel mondo dei professionisti è degno di nota per un calciatore che si è ritirato da poco.
La sua attuale posizione in classifica lo colloca significativamente dietro a giocatori come l'argentino Franco Stupaczuk, che è quinto in classifica con 8.835 punti. Il divario tra Robben e l'élite del padel è notevole, ma la sua rinomata determinazione e la sua voglia di competere suggeriscono che potrebbe cercare di scalare la classifica nei prossimi anni.
Il passaggio di Robben al padel aggiunge un'altra dimensione alla sua carriera post-calcistica, che comprende anche un certo coinvolgimento nell'allenamento. La sua dedizione all'apprendimento e alla competizione in un nuovo sport, anche a 41 anni, mette in evidenza il suo spirito atletico duraturo.
LE PROSPETTIVE FUTURE
Robben continuerà il suo percorso come giocatore professionista di padel, con l'obiettivo di accumulare più punti in classifica e migliorare la sua posizione nella classifica FIP. Il suo obiettivo immediato sarà probabilmente quello di partecipare a più tornei all'interno del CUPRA FIP Tour e sviluppare ulteriormente le sue abilità in questo sport.
La sua ambizione di diffondere il padel nei Paesi Bassi, ispirandosi a Zlatan Ibrahimovic, suggerisce che potrebbe anche assumere un ruolo di ambasciatore di questo sport nel suo Paese. Data la sua notorietà e la sua natura competitiva, sarebbe poco saggio scommettere contro Robben e i suoi ulteriori progressi nel mondo del padel professionistico. Le sue prossime apparizioni nei tornei FIP saranno seguite con attenzione dai tifosi e dagli appassionati sia di calcio che di padel.