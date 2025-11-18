Rivera e i problemi della Nazionale: "Per l'Inter Bastoni è eccezionale ma fa errori tragici con l'Italia, mancano campioni"

In questi giorni è tempo di analisi e commenti sul periodo che sta attraversando la Nazionale italiana, che rischia per la terza volta consecutiva di non qualificarsi al Mondiale.
Gli azzurri, usciti sconfitti 4-1 contro la Norvegia nell'ultima partita, dovranno provare a conquistare il Mondiale nei playoff di marzo. Intanto, a parlare della situazione è stato Gianni Rivera, leggenda del Milan che ha vestito la maglia della Nazionale per sessanta volte.
Rivera si è soffermato sul rendimento di Alessandro Bastoni, nettamente diverso tra Italia e Inter ma ha anche analizzato più in generale i problemi presenti nell'intervista rilasciata a Repubblica.