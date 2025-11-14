Riuscirà Graham Potter a rilanciare Alexander Isak, Viktor Gyokeres e l'attacco svedese per qualificarsi ai Mondiali del 2026? Ai playoff potrebbero ritrovare l'Italia

Sembrava che la nazionale svedese avesse toccato il fondo dopo aver mancato la qualificazione a Euro 2024. Era dal 1996 che non riusciva a qualificarsi per le finali, ma in questa occasione non ci era nemmeno andata vicina. La Svezia ha vinto solo tre delle partite di qualificazione e ha chiuso a nove punti dal secondo posto dell'Austria e a dieci dal Belgio, vincitore del girone.

Dato che la Svezia era stata eliminata anche dagli spareggi per Qatar 2022 dalla Polonia, la SvFF ha ritenuto, senza sorpresa, che fosse giunto il momento di porre fine al mandato di sette anni di Janne Andersson come allenatore. Ha assunto Kim Kallstrom come nuovo direttore tecnico e l'ex centrocampista, che ha collezionato 131 presenze con la Svezia (e quattro con l'Arsenal!), è stato immediatamente incaricato di trovare un degno successore di Andersson.

"Questa è la priorità numero uno", ha dichiarato Kallstrom il 6 dicembre 2023. "Ma penso che dobbiamo prenderci il nostro tempo. Dobbiamo analizzare un po' dove siamo, perché siamo lì, dove vogliamo andare, come possiamo arrivarci e chi sono le persone che realizzeranno tutto questo".

Kallstrom alla fine ha deciso che l'uomo giusto per risollevare le sorti della nazionale era Dahl Tomasson, l'ex attaccante della Danimarca che aveva appena lasciato il Blackburn Rovers di "comune accordo" dopo una serie di otto partite di campionato senza vittorie.