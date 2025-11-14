Riuscirà Graham Potter a rilanciare Alexander Isak, Viktor Gyokeres e l'attacco svedese per qualificarsi ai Mondiali del 2026? Ai playoff potrebbero ritrovare l'Italia

Pubblicità
Graham Potter Sweden GFXGOAL
Mark Doyle

Riuscirà Graham Potter a rilanciare Alexander Isak, Viktor Gyokeres e l'attacco svedese da 235 milioni di sterline per qualificarsi ai Mondiali del 2026? Ai playoff potrebbero affrontare l'Italia.

L'anno scorso, in questo periodo, la Svezia sembrava essere di nuovo in ascesa. Una squadra che non era riuscita a qualificarsi né per i Mondiali del 2022 né per Euro 2024 stava volando sotto la guida di Jon Dahl Tomasson, con Alexander Isak e Viktor Gyokeres che segnavano a raffica in una formazione piacevolmente orientata all'attacco. Ma il primo allenatore straniero della storia del Paese è diventato il primo allenatore nella storia della Svezia ad essere sollevato dal suo incarico prima della scadenza del contratto.

La federazione calcistica nazionale (SvFF) ha ritenuto di non avere altra scelta che agire, poiché l'atmosfera intorno alla squadra di Dahl Tomasson - e presumibilmente anche al suo interno - era diventata tossica, portando al licenziamento del danese prima ancora che la campagna di qualificazione ai Mondiali del 2026 fosse conclusa.

È interessante notare che la Svezia si è ora rivolta a un altro allenatore straniero per rilanciare le speranze di assicurarsi un posto al torneo della prossima estate in Nord America, con l'inglese Graham Potter che ha assunto l'incarico meno di un mese dopo essere stato licenziato dal West Ham.

Allora, dove ha sbagliato Dahl Tomasson? E Potter è davvero l'uomo giusto per ottenere il meglio da una squadra dotata di un attacco del valore di 235 milioni di sterline (310 milioni di dollari) che attualmente fatica a segnare goal e soffre di una crisi di fiducia collettiva?

  • FBL-SWE-HEAD COACH-TOMASSONAFP

    CAMBIO DI DIREZIONE

    Sembrava che la nazionale svedese avesse toccato il fondo dopo aver mancato la qualificazione a Euro 2024. Era dal 1996 che non riusciva a qualificarsi per le finali, ma in questa occasione non ci era nemmeno andata vicina. La Svezia ha vinto solo tre delle partite di qualificazione e ha chiuso a nove punti dal secondo posto dell'Austria e a dieci dal Belgio, vincitore del girone.

    Dato che la Svezia era stata eliminata anche dagli spareggi per Qatar 2022 dalla Polonia, la SvFF ha ritenuto, senza sorpresa, che fosse giunto il momento di porre fine al mandato di sette anni di Janne Andersson come allenatore. Ha assunto Kim Kallstrom come nuovo direttore tecnico e l'ex centrocampista, che ha collezionato 131 presenze con la Svezia (e quattro con l'Arsenal!), è stato immediatamente incaricato di trovare un degno successore di Andersson.

    "Questa è la priorità numero uno", ha dichiarato Kallstrom il 6 dicembre 2023. "Ma penso che dobbiamo prenderci il nostro tempo. Dobbiamo analizzare un po' dove siamo, perché siamo lì, dove vogliamo andare, come possiamo arrivarci e chi sono le persone che realizzeranno tutto questo".

    Kallstrom alla fine ha deciso che l'uomo giusto per risollevare le sorti della nazionale era Dahl Tomasson, l'ex attaccante della Danimarca che aveva appena lasciato il Blackburn Rovers di "comune accordo" dopo una serie di otto partite di campionato senza vittorie.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    "NUOVO STILE E NUOVA SQUADRA"

    Tomasson ha perso tre delle prime quattro partite da allenatore, compresa una sconfitta per 2-1 nella sua nativa Danimarca, ma si trattava di amichevoli. Quando a settembre 2024 sono iniziate le competizioni ufficiali, la Svezia ha improvvisamente svoltato e la decisione audace di Tomasson di abbandonare il collaudato 4-4-2 della nazionale sembrava essere la ragione principale.

    Molti esperti sostenevano che Isak e Gyokeres non potessero giocare insieme, perché troppo simili. Tuttavia, i due hanno contribuito con un totale di 12 goal nelle quattro partite della Nations League giocate insieme nell'audace 3-4-1-2 di Tomasson.

    "Alcuni osservatori l'hanno definita una rivoluzione, ma io vedo il mio obiettivo innanzitutto come un'inversione di tendenza rispetto ai risultati negativi, attraverso la creazione di un nuovo stile e di una nuova squadra", ha dichiarato l'ex allenatore del Malmo a Bold.dk. Tomasson ha ammesso che non tutti erano convinti del suo approccio coraggioso, soprattutto a causa del livello degli avversari della Svezia nel girone C della Nations League (Slovacchia, Estonia e Azerbaigian).

    "Trovo che ci siano ancora persone scettiche sul fatto che possiamo giocare in modo così offensivo contro nazioni più forti", ha detto, "ma anche se giochiamo in modo offensivo, non lo facciamo in modo ingenuo".

    Ma quando la tattica di Tomasson è stata messa alla prova per la prima volta nelle qualificazioni ai Mondiali, i risultati sono stati disastrosi.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SWEAFP

    DI MALE IN PEGGIO

    Sebbene Isak non fosse in forma per la partita di qualificazione della Svezia contro la Slovenia il 5 settembre a causa del trasferimento estivo, che ha avuto successo dal punto di vista professionale ma è stato dannoso dal punto di vista fisico, gli scandinavi avrebbero dovuto iniziare la loro campagna con una vittoria a Lubiana. Ma nonostante fossero passati in vantaggio due volte - prima con Anthony Elanga e poi con Yasin Ayari - hanno gettato al vento due punti nell'ultimo minuto dei tempi regolamentari a causa di un errore del portiere Robin Olsen.

    Ancora peggio è andata tre giorni dopo, con gli svedesi che hanno subito una disastrosa sconfitta per 2-0 in Kosovo. A quel punto, la fiducia nel manager era già vacillante. Mancavano ancora quattro giornate, ma l'opinione dei media era che le speranze di qualificazione diretta fossero già finite dopo la sconfitta contro una squadra che all'epoca era al 95° posto nella classifica mondiale.

    L'ex ala Freddie Ljungberg ha definito la prestazione contro il Kosovo "spaventosa", Expressen l'ha etichettata come "un tradimento", mentre Goteborgs-Posten ha sostenuto che "la strada da percorrere è ora così in salita che è impossibile immaginare come la nazionale svedese di Jon Dahl Tomasson possa riconquistare la fiducia che non è riuscita a infondere nell'ultimo anno e mezzo".

    Sfortunatamente per l'allenatore sotto tiro, la stampa svedese sempre più scettica avrebbe avuto ragione.

  • FBL-WC-2026-EUR-SWE-KOSAFP

    "SCHIAFFO IN FACCIA"

    Per avere una possibilità concreta di superare la Svizzera al primo posto nel Gruppo B UEFA, la Svezia doveva semplicemente battere gli uomini di Murat Yakin a Solna il 10 ottobre. Ma nonostante potesse schierare ancora una volta Isak in piena forma insieme a Gyokeres fin dal primo minuto, mentre Elanga si accontentava di un posto in panchina, i padroni di casa non sono riusciti a registrare un solo tiro in porta, subendo un'imbarazzante sconfitta per 2-0.

    Non sorprende che la squadra di Tomasson sia stata fischiata, mentre sugli spalti veniva srotolato il famigerato striscione "JDT Out, Danish bast*rd" (JDT fuori, bastardo danese). "È stato terribile", ha detto il difensore Emil Holm ad Aftonbaldet. "Non dovrebbe succedere una cosa del genere. Capisco che la gente sia delusa, ma trovo che scrivere cose del genere sia davvero il colmo".

    Per quanto riguarda Tomasson, ha reagito con ammirevole diplomazia al fatto che la sua nazionalità fosse stata tirata in ballo in modo così poco elegante, cercando allo stesso tempo di alimentare disperatamente le speranze della Svezia di mantenere vivo il sogno della Coppa del Mondo.

    "Capisco i tifosi, vogliono risultati e vittorie", ha detto ai giornalisti. "Il calcio è emozione. I tifosi sono preoccupati e dobbiamo affrontarlo, perché quel risultato è stato uno schiaffo in faccia. Ma non siamo ancora stati eliminati. Credo che con questa squadra possiamo arrivare ai Mondiali".

    Tuttavia, il lunedì successivo, la Svezia sarebbe stata nuovamente sconfitta dal Kosovo, questa volta per 1-0 a Göteborg, il che significava che anche il secondo posto era ormai fuori dalla sua portata. La Svezia era "completamente distrutta", come ha affermato Jonas Olsson su Viaplay, e la Federcalcio si è prontamente rivolta a Potter per risollevare le sorti della nazionale.

  • FBL-WC-2026-SWE-SWEDEN-POTTERAFP

    "HA VINTO ALLA LOTTERIA"

    La nomina di Potter come successore di Dahl Tomasson ha sorpreso molti appassionati della Premier League, dato che era reduce da due esoneri di fila, con il Chelsea e il West Ham. "Ha vinto alla lotteria con l'incarico in Svezia", ha dichiarato l'ex attaccante del Manchester United Dwight Yorke a Snabbare.

    "Dopo come è finita per lui al West Ham, avere probabilmente i due nomi più importanti del calcio britannico in termini di calciomercato estivo, Alexander Isak e Viktor Gyokeres, non capita molto spesso. È successo tutto così in fretta, ma penso che Potter fosse semplicemente nel posto giusto al momento giusto e a volte è tutto ciò che serve. Non direi che è stata solo fortuna, ma a volte si parla di cogliere l'occasione giusta. Beh, lui l'ha avuta, e ora tutto dipende da cosa ne farà".

    È sicuramente un'ottima opportunità per Potter per ripristinare in parte la sua reputazione, un tempo stellare, e i suoi legami con la Svezia dovrebbero sicuramente aiutarlo. Il 50enne è ovviamente noto soprattutto per la squadra esteticamente piacevole che ha costruito a Brighton. Ma è stato in Svezia che è diventato uno dei giovani allenatori più promettenti d'Inghilterra, con l'ex terzino sinistro dello York City che ha portato l'Ostersunds dalla quarta alla massima serie in sette anni, inoltre ha vinto anche una Coppa di Svezia e ha ottenuto una vittoria in Europa League contro l'Arsenal di Arsene Wenger all'Emirates.

    Di conseguenza, la nomina di un allenatore di così alto profilo è stata considerata un vero colpo in Svezia, soprattutto perché Potter aveva chiarito in anticipo che era disposto ad accettare uno stipendio relativamente basso perché era molto entusiasta della sfida.

    "Questo è normalmente il problema quando la Federcalcio svedese deve nominare un allenatore", ha detto l'ex difensore centrale del West Brom Olsson a Sky Sports, "poiché lo stipendio non è dei più alti, quindi non possono davvero puntare sui nomi più importanti. Ma il legame di Potter con il calcio svedese è forte grazie a ciò che ha fatto all'Ostersunds e anche grazie al suo staff tecnico: il suo assistente Bjorn Hamberg è stato con lui al Brighton e al Chelsea.

    "I tifosi svedesi lo considerano uno di loro, quindi è stata una nomina facile da vendere e, in termini di equilibrio, le sue qualità di leadership dimostrano che è in grado di creare un senso di armonia in un buon gruppo di giocatori".

  • FBL-WC-2026-SWE-SWEDEN-POTTERAFP

    L'INIZIO POSITIVO

    I tifosi del Chelsea e del West Ham (e forse anche alcuni giocatori) ovviamente non sarebbero d'accordo con la valutazione positiva di Olsson sulle qualità di leadership di Potter: secondo alcune indiscrezioni, alcuni membri della squadra di Stamford Bridge lo avrebbero definito uno "yes man" e lo avrebbero chiamato in modo dispregiativo "Harry" o "Hogwarts". Tuttavia, il semplice fatto di parlare la lingua locale nella sua prima conferenza stampa come allenatore della Svezia ha permesso a Potter di dare una prima impressione molto più positiva rispetto a Tomasson, che ha sempre interagito con la stampa solo in inglese.

    "È un grande onore per me essere qui. Sono molto orgoglioso", ha detto. "Conosco bene il calcio svedese e penso semplicemente che, come allenatore della nazionale, sia importante almeno provare [a parlare la lingua]. Non direi di essere già al passo, ad essere onesto: ovviamente è passato molto tempo da quando ho parlato svedese e non era particolarmente fluente quando sono partito. Quindi, è stato un po' un mix tra migliorare le mie competenze e allo stesso tempo guardare le partite e i giocatori, assicurandomi che ora abbiamo una squadra e un gruppo con cui possiamo andare avanti".

    Non è certo una situazione ideale, ovviamente. Potter sta prendendo in mano una squadra con poca fiducia in se stessa nel bel mezzo di una campagna di qualificazione. Ma il semplice fatto che Tomasson sia stato licenziato dovrebbe sollevare il morale di giocatori come Elanga, che secondo quanto riferito aveva dei problemi con il "maledetto sistema" del danese. Anche il capitano Victor Lindelof si è trovato in una posizione scomoda a causa del pubblico litigio di Tomasson con il portiere Olsen, che ha giurato di non giocare mai più per l'allenatore dopo essere stato escluso dalla partita del mese scorso contro la Svizzera.

    Stranamente, il fatto che la Svezia sia già fuori dalla corsa per la qualificazione automatica è anche un vantaggio per Potter. L'unico modo per qualificarsi ai Mondiali è ora attraverso gli spareggi, che gli scandinavi sono quasi certi di disputare grazie al primo posto nel loro girone di Nations League. Di conseguenza, le prime due partite di Potter, contro Svizzera e Slovenia, sono di fatto delle occasioni, opportunità per prepararsi alle partite a eliminazione diretta di marzo che decideranno se la Svezia andrà ai Mondiali e se il contratto a breve termine dell'allenatore verrà prolungato.

    Il problema, però, è che Gyokeres è attualmente indisponibile per infortunio, mentre Isak non gioca una partita ufficiale con il Liverpool dal 22 ottobre, il che significa che ci sarà senza dubbio un limite al tempo di gioco che potrà essere concesso al giocatore più costoso della storia del calcio britannico. In questo contesto, potrebbe essere difficile per Potter riportare la Svezia al successo, almeno inizialmente. Come ha lamentato Tomasson prima del suo licenziamento: "Abbiamo dimenticato come si segna e non so perché".

    Potter ha fondamentalmente due partite e cinque mesi per trovare una risposta. Se non ci riuscirà, la Federcalcio svedese dovrà fare i conti con il costo considerevole di non essersi qualificata per la seconda Coppa del Mondo consecutiva, nonostante abbia a disposizione due degli attaccanti più preziosi del calcio attuale.

