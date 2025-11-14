Riuscirà Graham Potter a rilanciare Alexander Isak, Viktor Gyokeres e l'attacco svedese per qualificarsi ai Mondiali del 2026? Ai playoff potrebbero ritrovare l'Italia

I tifosi del Chelsea e del West Ham (e forse anche alcuni giocatori) ovviamente non sarebbero d'accordo con la valutazione positiva di Olsson sulle qualità di leadership di Potter: secondo alcune indiscrezioni, alcuni membri della squadra di Stamford Bridge lo avrebbero definito uno "yes man" e lo avrebbero chiamato in modo dispregiativo "Harry" o "Hogwarts". Tuttavia, il semplice fatto di parlare la lingua locale nella sua prima conferenza stampa come allenatore della Svezia ha permesso a Potter di dare una prima impressione molto più positiva rispetto a Tomasson, che ha sempre interagito con la stampa solo in inglese.
"È un grande onore per me essere qui. Sono molto orgoglioso", ha detto. "Conosco bene il calcio svedese e penso semplicemente che, come allenatore della nazionale, sia importante almeno provare [a parlare la lingua]. Non direi di essere già al passo, ad essere onesto: ovviamente è passato molto tempo da quando ho parlato svedese e non era particolarmente fluente quando sono partito. Quindi, è stato un po' un mix tra migliorare le mie competenze e allo stesso tempo guardare le partite e i giocatori, assicurandomi che ora abbiamo una squadra e un gruppo con cui possiamo andare avanti".
Non è certo una situazione ideale, ovviamente. Potter sta prendendo in mano una squadra con poca fiducia in se stessa nel bel mezzo di una campagna di qualificazione. Ma il semplice fatto che Tomasson sia stato licenziato dovrebbe sollevare il morale di giocatori come Elanga, che secondo quanto riferito aveva dei problemi con il "maledetto sistema" del danese. Anche il capitano Victor Lindelof si è trovato in una posizione scomoda a causa del pubblico litigio di Tomasson con il portiere Olsen, che ha giurato di non giocare mai più per l'allenatore dopo essere stato escluso dalla partita del mese scorso contro la Svizzera.
Stranamente, il fatto che la Svezia sia già fuori dalla corsa per la qualificazione automatica è anche un vantaggio per Potter. L'unico modo per qualificarsi ai Mondiali è ora attraverso gli spareggi, che gli scandinavi sono quasi certi di disputare grazie al primo posto nel loro girone di Nations League. Di conseguenza, le prime due partite di Potter, contro Svizzera e Slovenia, sono di fatto delle occasioni, opportunità per prepararsi alle partite a eliminazione diretta di marzo che decideranno se la Svezia andrà ai Mondiali e se il contratto a breve termine dell'allenatore verrà prolungato.
Il problema, però, è che Gyokeres è attualmente indisponibile per infortunio, mentre Isak non gioca una partita ufficiale con il Liverpool dal 22 ottobre, il che significa che ci sarà senza dubbio un limite al tempo di gioco che potrà essere concesso al giocatore più costoso della storia del calcio britannico. In questo contesto, potrebbe essere difficile per Potter riportare la Svezia al successo, almeno inizialmente. Come ha lamentato Tomasson prima del suo licenziamento: "Abbiamo dimenticato come si segna e non so perché".
Potter ha fondamentalmente due partite e cinque mesi per trovare una risposta. Se non ci riuscirà, la Federcalcio svedese dovrà fare i conti con il costo considerevole di non essersi qualificata per la seconda Coppa del Mondo consecutiva, nonostante abbia a disposizione due degli attaccanti più preziosi del calcio attuale.