Rimini escluso dalla Serie C, cosa succede ora: retrocessioni, turni di stop, nuova classifica

Il Rimini è ufficialmente escluso dal girone B di Serie C. Con un comunicato federale, la società romagnola saluta il campionato. I suoi giocatori saranno dunque svincolati dopo che il gruppo gruppo guidato da Nicola Di Matteo aveva messo il team in liquidazione volontaria.
"Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società" la nota ufficiale.
La Serie C si compone dunque di 19 squadre da qui al termine dell'annata, con conseguenti cambiamenti della classifica, delle retrocessioni e delle partite che i team rimanenti dovranno affrontare fino a maggio.