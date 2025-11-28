Rimini escluso dalla Serie C, cosa succede ora: retrocessioni, turni di stop, nuova classifica

Le partite in cui ha giocato il Rimini negli ultimi due mesi sono state annullate, ragion per cui i punti conquistati dagli avversari sono stati eliminati dal bottino conquistato fin qui.

Avevano ottenuto tre punti Gubbio, Ternana, Guidonia, Arezzo, Bra, Pianese, Ascoli, Carpi, Juventus e Pontedera, mentre Campobasso e Vis Pesaro uno.