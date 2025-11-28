Pubblicità
Rimini fansGetty
Francesco Schirru

Rimini escluso dalla Serie C, cosa succede ora: retrocessioni, turni di stop, nuova classifica

Il Rimini non giocherà più nella Serie C 2025/2026, in questo modo cambiano diversi aspetti della classifica e del calendario per le diciannove squadre rimaste.

Il Rimini è ufficialmente escluso dal girone B di Serie C. Con un comunicato federale, la società romagnola saluta il campionato. I suoi giocatori saranno dunque svincolati dopo che il gruppo gruppo guidato da Nicola Di Matteo aveva messo il team in liquidazione volontaria.

"Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società" la nota ufficiale.

La Serie C si compone dunque di 19 squadre da qui al termine dell'annata, con conseguenti cambiamenti della classifica, delle retrocessioni e delle partite che i team rimanenti dovranno affrontare fino a maggio.

  • RIMINI ESCLUSO, COSA CAMBIA PER LE AVVERSARIE

    Le partite in cui ha giocato il Rimini negli ultimi due mesi sono state annullate, ragion per cui i punti conquistati dagli avversari sono stati eliminati dal bottino conquistato fin qui.

    Avevano ottenuto tre punti Gubbio, Ternana, Guidonia, Arezzo, Bra, Pianese, Ascoli, Carpi, Juventus e Pontedera, mentre Campobasso e Vis Pesaro uno.

  • LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE C

    1. Arezzo 35 punti
    2. Ravenna 35
    3. Ascoli 28
    4. Pineto 23
    5. Ternana 21
    6. Guidonia 21
    7. Carpi 21
    8. Forlì 20
    9. Vis Pesaro 19
    10. Campobasso 18
    11. Gubbio 17
    12. Pianese 17
    13. Sambenedettese 17
    14. Juventus Nex Gen 15
    15. Livorno 14
    16. Perugia 12
    17. Pontedera 12
    18. Bra 10
    19. Torres 8
  • UN TURNO DI RIPOSO

    La Torres fanalino di coda è la prima squadra a riposare, come faranno il resto delle squadre impegnate contro il Rimini da qui alla primavera.

    Il team sassarese sarebbe dovuto volare verso Rimini per il nuovo turno, ma la decisione ufficiale ha cambiato tutto.

    In ogni giornata del girone B di Serie C ci sarà una squadra che riposerà per un turno in seguito all'esclusione del team romagnolo.

  • LE RETROCESSIONI IN SERIE C

    Da regolamento solamente l'ultima in classifica dei tre gironi di Serie C retrocede direttamente in Serie D. Con l'esclusione del Rimini, la squadra 'retrocessa' è proprio quella biancorossa, ragion per cui non ci saranno altre dirette in quarta serie.

    Le squadre dal 16esimo al 19esimo prenderanno parte ai playout, che come ogni anno si giocheranno solamente qualora il distacco sia di 8 o meno punti.

