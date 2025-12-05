Ricci ritrova il Torino: prima volta da avversario con la maglia del Milan

Tre anni non si dimenticano in pochi mesi. Non fa eccezione Samuele Ricci, che nella serata di lunedì 8 dicembre tornerà per la prima volta allo stadio Grande Torino per sfidare proprio quel Torino grazie al quale è diventato grande.
Il centrocampista classe 2001 ha cambiato maglia la scorsa estate, proseguendo il suo percorso di crescita grazie al trasferimento al Milan per 23 milioni di euro.
Un legame, quello tra Ricci e i granata, che però è rimasto molto saldo e che dopo la sospensione per i 90 minuti canonici del match riprenderà al triplice fischio finale dell'arbitro.