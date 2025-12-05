Pubblicità
Ricci ritrova il Torino: prima volta da avversario con la maglia del Milan

Il centrocampista torna nel capoluogo piemontese da avversario dopo tre stagioni trascorse con la maglia granata del Torino.

Tre anni non si dimenticano in pochi mesi. Non fa eccezione Samuele Ricci, che nella serata di lunedì 8 dicembre tornerà per la prima volta allo stadio Grande Torino per sfidare proprio quel Torino grazie al quale è diventato grande.

Il centrocampista classe 2001 ha cambiato maglia la scorsa estate, proseguendo il suo percorso di crescita grazie al trasferimento al Milan per 23 milioni di euro.

Un legame, quello tra Ricci e i granata, che però è rimasto molto saldo e che dopo la sospensione per i 90 minuti canonici del match riprenderà al triplice fischio finale dell'arbitro.

  • AMBIZIONI

    Dopo tre stagioni e mezzo trascorse al Torino, Ricci è stato acquistato dal Milan che, parallelamente all'ingaggio di Luka Modric, ha deciso di investire sul centrocampista per farlo crescere e renderlo un punto fermo del reparto centrale rossonero da qui ai prossimi anni.

  • RITORNO DA COMPRIMARIO

    Partito inizialmente come centrocampista titolare nell'assetto allestito da Massimiliano Allegri, Ricci con il passare delle settimane e delle partite ha visto via via deteriorare il numero di minuti concessi dal tecnico.

    Nei match contro Inter e Lazio, il centrocampista ha accumulato appena 20 minuti di gioco, tornando però dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia proprio contro i biancocelesti.

    Andrà dunque capito se Allegri vorrà puntare su di lui dall'inizio anche nel match di campionato che lo vedrà affrontare il Torino per la prima volta da avversario.

  • I NUMERI DI RICCI AL TORINO

    Arrivato inizialmente in prestito dall'Empoli gennaio del 2022, Ricci ha disputato in totale 113 partite in maglia granata mettendo a segno 4 goal ma soprattutto emergendo come uno dei prospetti in mediana più interessati del nostro campionato.

    Il centrocampista è stato anche capitano della formazione granata, esprimendo la sua soddisfazione in merito all'assegnazione della fascia: "Torino è praticamente la mia seconda casa... la fascia di capitano è un onore e una grande responsabilità".

  • E AL MILAN

    Fin qui Ricci ha totalizzato 10 presenze in Serie A, delle quali gran parte da titolare, mentre in Coppa Italia il conto si ferma a 3 data l'eliminazione dei rossoneri negli ottavi di finale per mano della Lazio. Il centrocampista ha messo a segno anche un goal in campionato contro l'Atalanta nella gara terminata 1-1 giocata lo scorso 28 ottobre.

