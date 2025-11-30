Repubblica - Il Bari perde 5-0, squadra contestata e tensione sull'aereo: tifoso colpito da un giocatore

L'esordio di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Bari è uno shock; per il risultato prima di tutto ma anche per quanto successo poi nel post partita. Il Bari era impegnato sul campo dell'Empoli dove ha subito una incredibile sconfitta per 5-0.

Ma a far capire che tipo di momento stia attraversando il Bari e quale ambiente ci sia attorno alla squadra è quanto avvenuto nelle ore successive. I tifosi presenti in Toscana hanno iniziato a contestare la squadra in campo prima poi che tutto proseguisse fuori e in particolare dentro l'aereo che riportava i giocatori e alcuni tifosi a Bari.