Pubblicità
Pubblicità
AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Andrea Ajello

Repubblica - Il Bari perde 5-0, squadra contestata e tensione sull'aereo: tifoso colpito da un giocatore

Clima a dir poco teso in casa Bari dopo la clamorosa sconfitta per 5-0 contro l'Empoli: rissa sfiorata in aereo.

Pubblicità

L'esordio di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Bari è uno shock; per il risultato prima di tutto ma anche per quanto successo poi nel post partita. Il Bari era impegnato sul campo dell'Empoli dove ha subito una incredibile sconfitta per 5-0.

Ma a far capire che tipo di momento stia attraversando il Bari e quale ambiente ci sia attorno alla squadra è quanto avvenuto nelle ore successive. I tifosi presenti in Toscana hanno iniziato a contestare la squadra in campo prima poi che tutto proseguisse fuori e in particolare dentro l'aereo che riportava i giocatori e alcuni tifosi a Bari. 

  • LA SCONFITTA E LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

    Il Bari già prima della trasferta con l'Empoli stava vivendo un momento non semplice che ha portato al cambio di allenatore e all'arrivo in panchina di Vivarini. Periodo che adesso è ancora più difficile vista la sconfitta per 5-0.

    Un solo punto nelle ultime tre giornate per il Bari, che si trova in zona playout, al diciassettesimo posto con solo 13 punti conquistati in altrettante gare giocate. 

    • Pubblicità

  • LO SFOGO: "TOCCATO IL FONDO"

    "Abbiamo toccato il fondo, c'è solo da chiedere scusa. Ma col c***o che mollo", ha dichiarato il vice direttore sportivo Di Cesare dopo la partita come riferisce calciomercato.com, aggiungendo: "Da queste situazioni si esce solo con il lavoro. Io credo a questi ragazzi nonostante la figura di m***a, mi aspetto una risposta da loro, devono darla. Per loro mi butterei anche nel fuoco. E in questo momento c’è una situazione montale da prendere in considerazione". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTESTAZIONE IN CAMPO

    Prima di arrivare a quanto successo fuori dal campo, c'è stata la contestazione durante e a fine partita. Nel secondo tempo il Bari è crollato subendo 4 goal in soli 45 minuti.

    Al triplice fischio, la squadra è andata sotto il settore riservato ai suoi tifosi e ha avuto un confronto con i capi ultras per la partita giocata e in generale il momento del Bari. 

  • LA TENSIONE SUL VOLO

    La situazione però ha rischiato di precipitare sul volo dove oltre alla squadra erano presenti alcuni tifosi. I sostenitori del Bari hanno ironicamente applaudito i giocatori con anche cori di scherno. 

    Non solo però, perchè come riferito da Repubblica, sono seguiti dei diverbi, degenerati in alcuni spintoni reciproci e un calcio sferrato da un giocatore a un tifoso, che poco prima nel corridoio era stato a sua volta colpito. 

    Necessario l'intervento della digos e della polizia che hanno riportato l'ordine permettendo all'aereo di decollare con circa mezz'ora di ritardo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie B
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV
Bari crest
Bari
BAR