Real Madrid-Barcellona, le pagelle dei Blancos: la tripletta di Mbappé è sprecata

La squadra di Carlo Ancelotti è stata completamente surclassata al Montjuic e la sconfitta ha lasciato la difesa del campionato spagnolo in frantumi.

Il Real Madrid ha vissuto un incubo difensivo, mentre Jude Bellingham è scomparso nel più caotico dei Clásicos, con i Blancos sconfitti per 4-3 in una partita che ha di fatto consegnato il titolo di Liga ai rivali storici del Barcellona.

Nonostante il risultato apparentemente equilibrato, la squadra di Carlo Ancelotti non è mai stata davvero in partita, nonostante la tripletta di Kylian Mbappé. Ha subito il gioco, i passaggi e la classe di un Barcellona scatenato che ha fatto di tutto per dimostrare di meritare il titolo.

All'inizio tutto sembrava andare per il meglio per il Real Madrid, quando nei primi cinque minuti Kylian Mbappé ha superato la linea alta del Barça e ha aggirato Wojciech Szczesny prima di essere atterrato, consentendo al capitano della Francia di trasformare con facilità il rigore concesso. Poco dopo ha raddoppiato con un'altra azione personale e un tiro preciso.

Ma il Real Madrid non è mai sembrato davvero in controllo e il Barcellona si è risvegliato. Il primo goal è arrivato grazie a una difesa imprecisa, con Eric Garcia che ha sorpreso Raul Asencio e ha segnato di testa. Lamine Yamal ha raddoppiato, concludendo un'azione meravigliosamente costruita con un tiro calmo nell'angolo basso. Raphinha ha poi detto la sua, segnando due goal in 10 minuti e portando il Barcellona in vantaggio per 4-2 dopo essere stato in svantaggio per 2-0.

Ma il Real Madrid non ha mollato, grazie a una difesa più risoluta nel secondo tempo che gli ha permesso di trovare spazi in contropiede. Vinicius Jr e Mbappé hanno combinato il terzo goal, con quest'ultimo che ha solo dovuto spingere in rete dopo una difesa approssimativa del Barcellona.

La squadra di casa ha poi pensato di aver ottenuto un rigore che avrebbe potuto chiudere la partita, ma Aurelien Tchouameni è stato giudicato non colpevole di aver toccato il pallone con la mano dopo un lungo controllo al VAR.

Il Real Madrid ha avuto due occasioni per chiudere la partita, ma non è riuscito a concretizzarle, con il debuttante Victor Munoz che ha calciato fuori da posizione favorevole quando avrebbe potuto pareggiare i conti. I Blancos non avrebbero comunque meritato il pareggio. Sono stati troppo imprecisi, troppo esposti e nettamente inferiori. Di conseguenza, la corsa al titolo è praticamente finita.

GOAL valuta i giocatori del Real Madrid allo Stadio Olimpico...