Real Madrid in difficoltà: nessun segnale che possa far pensare a una vittoria sul Barcellona nel 'Clasico' di Coppa del Re

Il 'Clasico' di sabato potrebbe rivelarsi un indicatore delle difficoltà incontrate dalla squadra di Ancelotti.

Non doveva andare così: la stagione non sta procedendo secondo i piani per il Real Madrid. I 'Blancos' stanno attraversando un periodo di forte declino: sono fuori dalla Champions League, stanno perdendo terreno in Liga e riescono a strappare vittorie di misura solo grazie a sporadici momenti di brillantezza e a qualche colpo di fortuna.

In più, questo fine settimana sarà quello del 'Clasico' contro il Barcellona: una sfida sempre importante, caratterizzata da una intensa rivalità. Questo, però, ha un certo peso. Non c'è solo un trofeo in palio, ma anche la sensazione che le due squadre si trovino in momenti diversi. Il Real Madrid è in caduta libera, caduto proprio quando avrebbe dovuto dominare la stagione. Il Barcellona, invece, è in ascesa e può solo migliorare.

E dopo tutte le chiacchiere pre-campionato su come il Real Madrid fosse la squadra da battere e il Barcellona fosse destinato al fallimento, la finale di sabato potrebbe finire per dimostrare quanto Carlo Ancelotti e i suoi uomini abbiano fatto passi indietro.