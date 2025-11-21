Ravaglia o Pessina, chi gioca Udinese-Bologna: il nuovo titolare di Italiano dopo l'infortunio di Skorupski

E dunque, ora che Ravaglia è tornato, la domanda è piuttosto logica: chi tra lui e Pessina difenderà i pali del Bologna in casa dell'Udinese?

La risposta sembra essere abbastanza scontata, senza sorprese alle porte: Ravaglia indosserà i guanti del titolare al Bluenergy Stadium, prendendo così il posto di Skorupski, mentre il giovane Pessina si accomoderà nuovamente in panchina, pronto a entrare in caso di emergenze.

Le gerarchie al Bologna, del resto, sono chiarissime: Ravaglia è il secondo di Skorupski, di cui a volte ha preso il posto nelle ultime stagioni, e Pessina il terzo. Contro il Napoli, bene ricordarlo, si è trattato dell'esordio assoluto in Serie A per il diciassettenne portiere bergamasco.