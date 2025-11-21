Pubblicità
Ravaglia o Pessina, chi gioca Udinese-Bologna: il nuovo titolare di Italiano dopo l'infortunio di Skorupski

Skorupski si è fatto male contro il Napoli prima della sosta ed è stato sostituito da Pessina, ma Ravaglia è tornato in gruppo: chi sarà titolare contro l'Udinese?

Tra i pali del Bologna si è aperta una piccola crepa: l'ha creata l'infortunio di Lukasz Skorupski, che ha rimediato un infortunio muscolare nella gara vinta per 2-0 contro il Napoli prima della sosta.

Al posto del polacco, costretto a uscire dopo pochi minuti, è entrato il terzo portiere: Massimo Pessina. Il secondo, ovvero Federico Ravaglia, si era a sua volta fatto male nei giorni precedenti, non venendo nemmeno convocato.

Com'è ora la situazione portieri nel Bologna? Chi gioca tra i pali della formazione di Vincenzo Italiano nella partita contro l'Udinese, in programma sabato alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine?

  • SKORUPSKI SEMPRE OUT

    La prima certezza è che Skorupski non sarà in campo, così come non sarà in campo in diverse altre partite che il Bologna dovrà giocare tra campionato, Europa League e Coppa Italia nelle prossime settimane.

    L'infortunio muscolare rimediato dall'ex romanista contro il Napoli si è infatti rivelato decisamente serio: una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra.

    Skorupski, di conseguenza, dovrà rimanere ai box per diverso altro tempo e potrà tornare in campo solamente attorno alla fine di dicembre.

  • RAVAGLIA IN GRUPPO

    La buona notizia per il Bologna è che giovedì è tornato ad allenarsi a pieno regime Ravaglia. Come comunicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, sia il portiere che Ciro Immobile "hanno svolto l'intera seduta con il gruppo".

    Ravaglia è dunque pienamente recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la partita contro il Napoli: da giovedì è a piena disposizione di Italiano.

  • RAVAGLIA O PESSINA: CHI GIOCA CONTRO L'UDINESE

    E dunque, ora che Ravaglia è tornato, la domanda è piuttosto logica: chi tra lui e Pessina difenderà i pali del Bologna in casa dell'Udinese?

    La risposta sembra essere abbastanza scontata, senza sorprese alle porte: Ravaglia indosserà i guanti del titolare al Bluenergy Stadium, prendendo così il posto di Skorupski, mentre il giovane Pessina si accomoderà nuovamente in panchina, pronto a entrare in caso di emergenze.

    Le gerarchie al Bologna, del resto, sono chiarissime: Ravaglia è il secondo di Skorupski, di cui a volte ha preso il posto nelle ultime stagioni, e Pessina il terzo. Contro il Napoli, bene ricordarlo, si è trattato dell'esordio assoluto in Serie A per il diciassettenne portiere bergamasco.

  • IL PROBABILE 11 DEL BOLOGNA

    Questo è il probabile 11 del Bologna che sabato scenderà in campo dall'inizio contro l'Udinese:

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano 

