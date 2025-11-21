Ravaglia o Pessina, chi gioca Udinese-Bologna: il nuovo titolare di Italiano dopo l'infortunio di Skorupski

Tra i pali del Bologna si è aperta una piccola crepa: l'ha creata l'infortunio di Lukasz Skorupski, che ha rimediato un infortunio muscolare nella gara vinta per 2-0 contro il Napoli prima della sosta.
Al posto del polacco, costretto a uscire dopo pochi minuti, è entrato il terzo portiere: Massimo Pessina. Il secondo, ovvero Federico Ravaglia, si era a sua volta fatto male nei giorni precedenti, non venendo nemmeno convocato.
Com'è ora la situazione portieri nel Bologna? Chi gioca tra i pali della formazione di Vincenzo Italiano nella partita contro l'Udinese, in programma sabato alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine?