Raul Jimenez, Chris Richards, Rubio Rubin e i 10 migliori giocatori della CONCACAF Gold Cup 2025

GOAL passa in rassegna i migliori giocatori della Gold Cup 2025 che si è chiusa con il trionfo del Messico in finale sugli Stati Uniti.

La CONCACAF Gold Cup 2025 è stata un evento storico. Il Messico si è laureato campione per la seconda edizione consecutiva, sconfiggendo gli Stati Uniti per 2-1 in finale.

Edson Alvarez, Raul Jimenez e Luis Malagon hanno composto un trio di veterani che hanno spinto El Tri verso la conquista del decimo titolo della sua storia. Ma non sono stati gli unici protagonisti. L'americano Chris Richards ha disputato un torneo fantastico ed è stato senza dubbio il miglior centrale di tutta la competizione.

Il panamense Ismael Diaz si è laureato capocannoniere e si è messo in mostra con ottime prestazioni. Ma chi altro si è distinto nel torneo?

GOAL ha stilato la classifica dei 10 migliori giocatori, includendo anche alcune stelle emergenti.