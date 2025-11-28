Ranking UEFA, l'Italia si avvicina al secondo posto: vale la quinta squadra in Champions

Poteva essere il giovedì dell'aggancio, così come quello del sorpasso. Alla fine, però, la Serie A deve accontentarsi dei punti recuperati sulla Bundesliga seconda.

Stiamo parlando del Ranking UEFA, la classifica che a fine anno determinerà quale campionato potrà avere uno slot in più nella prossima Champions League. Il regolamento è ormai noto: i primi due campionati che con le proprie squadre hanno ottenuto più punti tra Champions, Europa League e Conference, potranno avere un team in più rispetto al previsto, in questo caso nel 2026/2027.

L'Italia ha avuto modo di avere cinque squadre invece che quattro nella scorsa annata, al pari della Germania. Nell'attuale, invece, sono Spagna ed Inghilterra ad avere una squadra in più. E nell'attuale classifica, ancora una volta, la Premier è davanti a tutti, con i tedeschi secondi e l'Italia decisa ad ottenere il sorpasso dopo averlo sfiorato nella tre-giorni europea andata in scena dal 25 al 27 novembre.

La Spagna, invece, perde posizioni (settima), mentre il Portogallo quarto tallona Italia e Germania nel tentativo di ottenere il secondo posto. Decisamente distante la Francia, mentre le sorprese assolute sono Polonia e Cipro rispettivamente al quinto e sesto posto. Nella top ten, infine, anche Danimarca e Grecia.