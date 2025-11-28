Pubblicità
Bernadeschi Bologna Salisburgo Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Ranking UEFA, l'Italia si avvicina al secondo posto: vale la quinta squadra in Champions

Cinque vittorie in sette partite tra il 25 e il 27 novembre, con le sole Fiorentina e Inter k.o: ora la Germania è sempre più vicina, nel prossimo turno obiettivo sorpasso.

Poteva essere il giovedì dell'aggancio, così come quello del sorpasso. Alla fine, però, la Serie A deve accontentarsi dei punti recuperati sulla Bundesliga seconda. 

Stiamo parlando del Ranking UEFA, la classifica che a fine anno determinerà quale campionato potrà avere uno slot in più nella prossima Champions League. Il regolamento è ormai noto: i primi due campionati che con le proprie squadre hanno ottenuto più punti tra Champions, Europa League e Conference, potranno avere un team in più rispetto al previsto, in questo caso nel 2026/2027.

L'Italia ha avuto modo di avere cinque squadre invece che quattro nella scorsa annata, al pari della Germania. Nell'attuale, invece, sono Spagna ed Inghilterra ad avere una squadra in più. E nell'attuale classifica, ancora una volta, la Premier è davanti a tutti, con i tedeschi secondi e l'Italia decisa ad ottenere il sorpasso dopo averlo sfiorato nella tre-giorni europea andata in scena dal 25 al 27 novembre.

La Spagna, invece, perde posizioni (settima), mentre il Portogallo quarto tallona Italia e Germania nel tentativo di ottenere il secondo posto. Decisamente distante la Francia, mentre le sorprese assolute sono Polonia e Cipro rispettivamente al quinto e sesto posto. Nella top ten, infine, anche Danimarca e Grecia.

  • LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA

    1. Inghilterra, 10.944 punti
    2. Germania, 9.857 punti
    3. Italia, 9.571 punti
    4. Portogallo, 9.400 punti
    5. Polonia, 9.375 punti
    6. Cipro, 9.250 punti
    7. Spagna, 9.250 punti
    8. Francia, 8.267 punti
    9. Danimarca, 8.125 punti
    10. Grecia, 7.100 punti

    AGGIORNATA AL 27 NOVEMBRE, ORE 23:00

  • FIORENTINA E INTER K.O

    Cinque vittorie su sette per le squadre italiane, che non hanno ottenuto alcun pareggio tra il 25 e il 27 novembre. 

    Gli unici team che stavolta non hanno portato punti al Ranking UEFA italiano sono Fiorentina e Inter, sconfitte contro AEK e Atletico. I loro k.o non hanno permesso di arrivare al secondo posto, ma i tre con cui ha fatto i conti la Germania (Bayern, Eintracht e Mainz) hanno comunque portato al minimo distacco tra Serie A e Bundesliga.

    Da regolamento ogni vittoria nel girone vale 2 punti, che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti per la partecipazione stessa ai vari gruppi europei. Il totale viene poi diviso per il numero di squadre che hanno partecipato a Champions, Europa League e Conference sin dalle prime settimane estive: nel caso dell'Italia, ad esempio, sono 67 punti diviso 7, per un coefficente totale di 9.571 che vale il terzo posto dietro Inghilterra e Germania.

    QUALE ITALIANA HA PORTATO PIÙ PUNTI?

    Nonostante il k.o contro l'Atletico Madrid, l'Inter è ancora la squadra che ha contribuito maggiormente all'attuale ranking dell'Italia.

    Oltre ai 4 punti ottenuti per la qualificazione al girone, bonus per ognuna delle 36 partecipanti in Champions, l'Inter ha vinto quattro partite, per un totale di 14 punti. 

    A 13 c'è l'Atalanta, essenziale per l'attuale classifica dell'Italia, mentre Juventus e Napoli si trovano a 11. Condividono i 6 punti ottenuti Bologna, Fiorentina e Roma, che a differenza delle quattro in Champions non possono contare sul bonus relativo alla qualificazione in Champions.

    Sul campo, dunque, l'Inter ha ottenuto 8 punti, l'Atalanta 7, Roma, Bologna e Fiorentina 6, mentre Napoli e Juventus chiudono con 5.

  • NESSUNA ITALIANA IN ZONA ELIMINAZIONE

    Allo stato attuale, con tre partite di Champions ed Europa League ancora da disputare, al pari di due di Conference, nessuna italiana si trova in zona eliminazione.

    Tra le sette italiane in gioco, però, l'Inter è l'unica nei primi otto posti (quarta), mentre Juventus, Napoli, Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina giocherebbero i playoff. 

    I restanti 270 minuti (180 in Conference) definiranno chi andrà direttamente agli ottavi, chi giocherà gli spareggi e chi sarà eliminato: per avere la quinta italiana in Champions nel 2026/2027 bisognerà portare più squadre possibili nella fase ad eliminazione diretta, considerando che da regolamento il punteggio stagionale viene diviso sempre per il numero di team al via, anche se queste vengono eliminate.

  • LE RIVALI FUORI DA OTTAVI E PLAYOFF

    L'Italia è tra ottavi e playoff, consapevole di dover mantenere tali posizioni e migliorarle nelle ultime partite. 

    In Champions rischiano seriamente l'eliminazione Eintracht, Bilbao e Villarreal, mentre in Europa League le squadre dei grandi tornei si trovano al massimo in zona playoff, così come in Conference.

    Ed è proprio con l'eventuale eliminazione dell'Eintracht che l'Italia potrebbe avere un vantaggio. Certo, a patto di portare la maggior parte delle sue formazioni alla fase ad eliminazione diretta dei tre tornei.