Torna il Raduno di Operazione Nostalgia: la sede, la data l’ora, i giocatori e dove vedere l’evento in diretta tv e in streaming.

Torna anche quest'anno uno degli eventi più attesi dagli appassionati di calcio, ovvero il Raduno di Operazione Nostalgia.

E questa volta con un triplo appuntamento, il primo dei quali si terrà domenica 8 giugno 2025 allo stadio 'Tardini' di Parma.

Una serata che sarà l’occasione per vedere all’opera alcuni degli ex protagonisti della Serie A più amati in assoluto dai tifosi, giocatori che hanno scritto la storia più o meno recente del nostro campionato.