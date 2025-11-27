Rabiot racconta il rapporto speciale con Allegri: "Un vincente, durante l'infortunio mi chiedeva 3-4 volte al giorno quando tornavo"

Il centrocampista si sofferma su alcuni compagni, dal connazionale Maignan a Rafa Leao: "Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene. Come tutti, spero che rinnovi, domenica è stato eccezionale. Leao? In allenamento si impegna molto, per esempio ieri ha fatto alcune scivolate in fase difensiva per recuperare il pallone: è bello vedere un talento come Rafa che si sacrifica per la squadra. Rispetto a quando ero alla Juve, è migliorato tanto".

Rabiot infine difende Nkunku ed esalta Luka Modric: "Nkunku è forte e lo ha già dimostrato in passato. Lo conosco perché siamo cresciuti insieme: lui, Mike e io. È arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene fisicamente ed è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà... E poi Modric. È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione del gioco e dà un grande contributo anche in fase di riconquista del pallone, correndo ed entrando deciso quando deve. È un giocatore straordinario che mi stupisce per la voglia che, a 40 anni, mette in campo ogni giorno. Lo ammiro molto: alla sua età, spero di avere la stessa passione".