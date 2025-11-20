Rabiot mette nel mirino Inter-Milan ed è pronto a riprendersi il posto: "Sto bene, mi manca solo il campo"

Adrien Rabiot è tornato appena in tempo per scendere in campo nel primo derby stagionale tra Inter e Milan, in programma domenica sera a San Siro: il suo primo all'ombra della Madonnina, dopo quelli vissuti alla Juventus.
Infortunatosi a metà ottobre, il centrocampista francese riprenderà posto nell'undici titolare di Allegri proprio nella stracittadina: un innesto fondamentale per il Milan, che in lui ha subito avuto garanzie pesanti dal momento del suo arrivo dal Marsiglia.
A tre giorni da Inter-Milan, intanto, Rabiot è stato intervistato da DAZN e ha affrontato diversi temi: come si sente dopo l'infortunio ma anche, appunto, come si sta approcciando alla grande sfida.