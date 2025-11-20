Rabiot mette nel mirino Inter-Milan ed è pronto a riprendersi il posto: "Sto bene, mi manca solo il campo"

"Marcus è un amico, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Gli scriverò anche prima del derby, possiamo anche scherzarci ma non troppo. Mi ha chiesto se fossi libero in questi giorni per andare in un posto, ma dovevo lavorare, ho preferito rimanere concentrato sul mio recupero. Però ci sentiamo spesso, abbiamo un bel rapporto.

Se è più forte lui o Khephren? Quando Marcus parla di suo fratello dice che è più forte, che ha più qualità, che è più giovane e ha ancora tanto da dimostrare. Io sono rimasto colpito da come Marcus sia diventato subito protagonista all'Inter in queste stagioni".