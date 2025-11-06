Quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi e ai playoff di Champions League

Tra le italiane, l’Inter è la squadra che, dopo quattro giornate, vanta la situazione più favorevole. Con quattro successi in altrettante partite e 12 punti conquistati, la formazione di Chivu può considerarsi praticamente certa del passaggio del turno. Per accedere direttamente agli ottavi di finale, serviranno almeno una vittoria e un pareggio nelle prossime sfide contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

L’Atalanta segue con 7 punti, frutto delle vittorie su Marsiglia e Club Brugge e del pareggio con lo Slavia Praga. Ai nerazzurri serviranno almeno 4 punti per garantirsi un posto ai playoff, 5 per non fare i conti con la differenza reti. Il calendario li metterà di fronte a Eintracht Francoforte, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise.

Situazione più complicata invece per Napoli e Juventus. Entrambe difficilmente potranno puntare alla qualificazione diretta agli ottavi: gli azzurri, fermi a 4 punti, dovranno conquistarne almeno 7-8 contro Qarabag, Benfica, Copenhagen e Chelsea; i bianconeri, a quota 3, avranno bisogno di 8-9 punti nelle sfide con Bodo/Glimt, Paphos, Benfica e Monaco.