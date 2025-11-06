Pubblicità
Michael Baldoin

Quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi e ai playoff di Champions League

Le soglie di punteggio per accedere agli ottavi o ai playoff di Champions League e il numero di punti che servono nelle ultime quattro partite per centrare la qualificazione

La Champions League continua a regalare spettacolo, con le migliori squadre d’Europa impegnate in un maxi girone da 36 partecipanti, frutto del nuovo formato introdotto nella passata stagione.

Dopo quattro giornate, però, è già tempo di fare qualche calcolo per capire quali siano le soglie di punteggio necessarie per conquistare il passaggio del turno.

In questa pagina una stima dei punteggi minimi utili per accedere ai playoff della Champions League 2025/26 e quelli necessari per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

  • LA CLASSIFICA DOPO QUATTRO GIORNATE

    1. Bayern Monaco 12 punti (+11 DR)
    2. Arsenal 12 punti (+11 DR)
    3. Inter 12 punti (+10 DR)
    4. Manchester City 10 punti (+7 DR)
    5. PSG 9 punti (+9 DR)
    6. Newcastle 9 punti (+8 DR)
    7. Real Madrid 9 punti (+6 DR)
    8. Liverpool 9 punti (+5 DR)
    9. Galatasaray 9 punti (+2 DR)
    10. Tottenham 8 punti (+5 DR)
    11. Barcellona 7 punti (+5 DR)
    12. Chelsea 7 punti (+3 DR)
    13. Sporting 7 punti (+3 DR)
    14. Borussia Dortmund 7 punti (+2 DR)
    15. Qarabag 7 punti (+1 DR)
    16. Atalanta 7 punti  (-2 DR)
    17. Atletico Madrid 6 punti (+1 DR)
    18. PSV 5 punti (+2 DR)
    19. Monaco 5 punti (-2 DR)
    20. Pafos 5 punti (-3 DR)
    21. Bayer Leverkusen 5 punti (-4 DR)
    22. Bruges 4 punti (-2 DR)
    23. Eintracht Francoforte 4 punti (-4 DR)
    24. Napoli 4 punti (-5 DR)
    25. Marsiglia 3 punti (+1 DR)
    26. Juventus 3 punti (-1 DR)
    27. Athletic Bilbao 3 punti (-5 DR)
    28. Union Saint-Gilloise 3 punti (-8 DR)
    29. Bodo/Glimt 2 punti (-3 DR)
    30. Slavia Praga 2 punti (-6 DR)
    31. Olympiacos 2 punti (-7 DR)
    32. Villareal 1 punto (-4 DR)
    33. Copenaghen 1 punto (-8 DR)
    34. Kairat 1 punto (-9 DR)
    35. Benfica 0 punti (-6 DR)
    36. Ajax 0 punti (-13 DR)
  • QUANTI PUNTI SERVONO PER QUALIFICARSI DIRETTAMENTE AGLI OTTAVI?

    Per chiudere tra le prime otto della fase “a campionato” e accedere così direttamente agli ottavi di finale di Champions League, si stima una soglia minima di 15-16 punti, con la differenza reti a fare da discriminante in caso di arrivo a pari merito.

    Analizzando la classifica della passata edizione, si nota come Bayer Leverkusen (sesto), Lille (settimo) e Aston Villa (ottavo) abbiano centrato l’accesso diretto agli ottavi proprio raggiungendo quota 16 punti.

    Alle loro spalle, Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, tutte ferme a 15 punti, hanno invece dovuto affrontare i playoff della competizione.

  • QUAL È IL PUNTEGGIO MINIMO PER ACCEDERE AI PLAYOFF?

    Per quanto riguarda invece il passaggio del turno ai play-off, ovvero le posizioni comprese tra la nona e la ventiquattresima, la soglia minima si attesta intorno agli 11 punti.

    Anche in questo caso, la differenza reti può rivelarsi decisiva in caso di arrivo a pari merito.

    Nella passata stagione, infatti, Manchester City (22°, +4 DR), Sporting (23°, +1 DR) e Club Brugge (24°, −4 DR) hanno tutte centrato il passaggio del turno con 11 punti, mentre la Dinamo Zagabria, pur con lo stesso bottino, è stata eliminata a causa di una differenza reti peggiore delle dirette avversarie (−7).

  • LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE

    Tra le italiane, l’Inter è la squadra che, dopo quattro giornate, vanta la situazione più favorevole. Con quattro successi in altrettante partite e 12 punti conquistati, la formazione di Chivu può considerarsi praticamente certa del passaggio del turno. Per accedere direttamente agli ottavi di finale, serviranno almeno una vittoria e un pareggio nelle prossime sfide contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

    L’Atalanta segue con 7 punti, frutto delle vittorie su Marsiglia e Club Brugge e del pareggio con lo Slavia Praga. Ai nerazzurri serviranno almeno 4 punti per garantirsi un posto ai playoff, 5 per non fare i conti con la differenza reti. Il calendario li metterà di fronte a Eintracht Francoforte, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise.

    Situazione più complicata invece per Napoli e Juventus. Entrambe difficilmente potranno puntare alla qualificazione diretta agli ottavi: gli azzurri, fermi a 4 punti, dovranno conquistarne almeno 7-8 contro Qarabag, Benfica, Copenhagen e Chelsea; i bianconeri, a quota 3, avranno bisogno di 8-9 punti nelle sfide con Bodo/Glimt, Paphos, Benfica e Monaco.

