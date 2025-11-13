Pubblicità
Quanti goal dovrebbe segnare l'Italia e cosa serve contro la Norvegia per andare ai Mondiali senza Playoff?

Lo scenario fantascientifico col quale l'Italia si qualificherebbe ai Mondiali senza dover giocare i Playoff: cosa serve nell'ultima partita contro la Norvegia per colmare il gap relativo alla differenza reti.

Siamo davanti a un qualcosa che non avverrà mai, ma è doveroso non escludere nulla. Quantomeno per spiegare come funziona.

L'Italia, seconda a -3 dalla Norvegia capolista, domenica si presenterà all'incrocio di San Siro con la possibilità di chiudere il Gruppo I a pari punti con gli scandinavi.

Vincere però non basterebbe, perché a pesare come un macigno ed irrimediabilmente - ripetiamo, a meno di cataclismi - nella rincorsa alla Qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 c'è una differenza reti che premia a dismisura Haaland & co.

Fantascientificamente, dunque, vediamo cosa servirebbe agli azzurri per aggiudicarsi il girone e concluderlo al primo posto senza dover giocare i Playoff.

  • DIFFERENZA RETI ITALIA E DIFFERENZA RETI NORVEGIA

    A 90' dal termine delle Qualificazioni Mondiali, la situazione relativa alla differenza reti recita: Norvegia +29, Italia +12.

    Un gap enorme ed oggettivamente incolmabile per la nostra Nazionale, che ad ogni modo per la matematica risulta ancora in corsa per l'approdo in Canada, Messico e USA da prima del Gruppo I.

  • QUANTI GOAL SERVONO ALL'ITALIA PER ANDARE AI MONDIALI SENZA PLAYOFF?

    L'Italia, per chiudere il girone al primo posto, dovrebbe battere la Norvegia con… 9 goal di scarto.

    Uno scenario assurdo che, immaginandoci nel metaverso, ci farebbe volare ai Mondiali 2026 senza Playoff.

  • PARI PUNTI NELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI: I CRITERI

    Perché? Il motivo risiede nei criteri delle Qualificazioni Mondiali, attualissimi nel momento in cui due squadre chiudono il proprio raggruppamento in testa a pari punti. In tal caso, ecco cosa viene preso in considerazione:

    • Differenza reti totale
    • Goal fatti in totale
    • Scontro diretto tra le due o le più squadre in questione
    • Miglior differenza reti nello scontro diretto tra le due o più squadre in questione
    • Fair play (la conta dei cartellini)

  • GOAL FATTI E GOAL SUBITI DI ITALIA E NORVEGIA

    Al momento, aspettando Italia-Norvegia, Retegui e soci hanno segnato 20 goal totali, mentre gli scandinavi ne hanno realizzati 33; i goal subìti, invece, sono rispettivamente 8 e 4.

