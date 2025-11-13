Quanti goal dovrebbe segnare l'Italia e cosa serve contro la Norvegia per andare ai Mondiali senza Playoff?

Siamo davanti a un qualcosa che non avverrà mai, ma è doveroso non escludere nulla. Quantomeno per spiegare come funziona.
L'Italia, seconda a -3 dalla Norvegia capolista, domenica si presenterà all'incrocio di San Siro con la possibilità di chiudere il Gruppo I a pari punti con gli scandinavi.
Vincere però non basterebbe, perché a pesare come un macigno ed irrimediabilmente - ripetiamo, a meno di cataclismi - nella rincorsa alla Qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 c'è una differenza reti che premia a dismisura Haaland & co.
Fantascientificamente, dunque, vediamo cosa servirebbe agli azzurri per aggiudicarsi il girone e concluderlo al primo posto senza dover giocare i Playoff.