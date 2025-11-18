Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Moise Kean FiorentinaGetty Images
Michael Di Chiaro

Quando torna Kean, le condizioni dell'attaccante: gioca Fiorentina-Juventus dopo la sosta?

L'attaccante della Fiorentina ha saltato la sfida col Genoa a causa di un problema accusato in Conference contro il Mainz: ecco quando potrebbe tornare.

Pubblicità

Moise Kean ha saltato l'ultimo impegno della Fiorentina in campionato contro il Genoa a causa di un problema fisico che gli ha impedito di essere a disposizione del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli.

L'attaccante classe 2000, infatti, è stato escluso dalla lista dei convocati e di conseguenza non ha potuto rispondere nemmeno alla convocazione in nazionale da parte del Ct Gennaro Gattuso.

Ma quali sono le condizioni di Kean? Quando potrà tornare a pieno regime e quindi disponibile per giocare con la Fiorentina?

  • L'INFORTUNIO DI KEAN

    L'attaccante classe 2000 non è stato infatti convocato per Genoa-Fiorentina a causa di un infortunio rimediato durante l'ultima trasferta tedesca di Conference League contro il Mainz.

    Nello specifico, l'ex Juventus ha accusato un trauma alla tibia sinistra negli ultimi minuti in cui è subentrato dalla panchina.

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA KEAN?

    Kean, di fatto, ha accusato un trauma contusivo alla tibia che non desta molte preoccupazioni in casa Fiorentina.

    L'attaccante sta ancora portando avanti un lavoro di recupero, ma potrà tornare a disposizione di Paolo Vanoli dopo la sosta riservata agli impegni con le nazionali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • KEAN GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS?

    L'obiettivo di Kean, e al tempo stesso la speranza di Vanoli, era quello di poter tornare a disposizione subito per la grande sfida in programma dopo la sosta, ovvero Fiorentina-Juventus.

    Il match si giocherà sabato 22 novembre allo Stadio Franchi con calcio d'inizio alle ore 18. Il numero 20 è tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi sarà  dunque a disposizione contro la sua ex squadra.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO