Quando torna in campo Sinner dopo le ATP Finals? 2025 finito, calendario del 2026 già definito
LA PROSSIMA SFIDA DI SINNER NEL 2026
Il 10 gennaio 2026 Sinner scenderà in campo per la prima volta, di fatto dopo due mesi.
In tale data, infatti, è prevista la sfida contro Alcaraz in Corea del Sud: a Seoul, capitale del paese, andrà in scena la super sfida dell'Incheon Inspire Arena.
Non si tratterà di un torneo del circuito ATP, ma bensì di una gara singola tra i due maggiori tennisti degli ultimi anni.
IL PRIMO TORNEO DI SINNER NEL 2026
Dopo aver vinto nel 2024 e nel 2025, Sinner scenderà in campo a Melbourne per l'Australian Open 2026, sempre a gennaio.
Per prepararsi al meglio in vista del torneo australiano, Sinner ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis di fine 2025, così da confermarsi numero uno della competizione che, insieme a Wimbledon, US Open e Roland Garros, fa parte del Grande Slam.
L'Australian Open comincerà il 12 gennaio 2026 con i preliminari, ma i big scenderanno in campo qualche giorno più tardi.
IL CALENDARIO DI SINNER
- 10 gennaio, vs Alcaraz in Corea del Sud
- 18 gennaio, Australian Open (finale 1 febbraio)
A febbraio, inoltre, si giocheranno diversi tornei ATP, in particolare Buenos Aires, Dallas, Rotterdam, Delray, Doha, Rio de Janeiro, Acapulco, Dubai e Santiago. Non è ancora chiaro, però, a quali prenderà parte Sinner.
