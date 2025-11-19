Pubblicità
Quando torna in campo Sinner dopo le ATP Finals? 2025 finito, calendario del 2026 già definito

La finale contro l'Alcaraz a Torino ha chiuso il 2025 di Sinner, che tornerà in campo a gennaio 2026: il primo mese sarà di nuovo nel segno del duello con lo spagnolo.

  • LA PROSSIMA SFIDA DI SINNER NEL 2026

    Il 10 gennaio 2026 Sinner scenderà in campo per la prima volta, di fatto dopo due mesi.

    In tale data, infatti, è prevista la sfida contro Alcaraz in Corea del Sud: a Seoul, capitale del paese, andrà in scena la super sfida dell'Incheon Inspire Arena.

    Non si tratterà di un torneo del circuito ATP, ma bensì di una gara singola tra i due maggiori tennisti degli ultimi anni.

  • IL PRIMO TORNEO DI SINNER NEL 2026

    Dopo aver vinto nel 2024 e nel 2025, Sinner scenderà in campo a Melbourne per l'Australian Open 2026, sempre a gennaio.

    Per prepararsi al meglio in vista del torneo australiano, Sinner ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis di fine 2025, così da confermarsi numero uno della competizione che, insieme a Wimbledon, US Open e Roland Garros, fa parte del Grande Slam.

    L'Australian Open comincerà il 12 gennaio 2026 con i preliminari, ma i big scenderanno in campo qualche giorno più tardi.

  • IL CALENDARIO DI SINNER

    • 10 gennaio, vs Alcaraz in Corea del Sud
    • 18 gennaio, Australian Open (finale 1 febbraio)

    A febbraio, inoltre, si giocheranno diversi tornei ATP, in particolare Buenos Aires, Dallas, Rotterdam, Delray, Doha, Rio de Janeiro, Acapulco, Dubai e Santiago. Non è ancora chiaro, però, a quali prenderà parte Sinner.