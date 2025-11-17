Pubblicità
Stefano Silvestri

Quando sono i playoff per i Mondiali e quando li gioca l'Italia: le date di semifinale ed eventuale finale

L'Italia ha chiuso al secondo posto il girone I dietro alla Norvegia e ora dovrà disputare gli spareggi per andare ai Mondiali: ma quando sono in programma le partite?

Testa ai playoff. Come è inevitabile che sia, dopo la clamorosa scoppola rimediata dall'Italia contro la Norvegia a San Siro: un 1-4 che ha aggiunto al danno del secondo posto finale l'umiliazione di una sconfitta tremenda per il morale.

L'Italia giocherà dunque gli spareggi per accedere ai Mondiali, come era chiaro a tutti già dopo poche partite del girone. Sarà la terza volta consecutiva, nelle prime due non andò per nulla bene: eliminazione contro la Svezia, eliminazione anche contro la Macedonia del Nord e due fasi finali consecutive guardate da casa.

La nota positiva è che i playoff non si giocheranno a breve: sono infatti in programma solo nel 2026. Il che significa che l'Italia avrà tempo e modo di riorganizzarsi, lasciandosi possibilmente alle spalle il ko contro la Norvegia.

Ma quando si giocano gli spareggi? Le date della semifinale e dell'eventuale finale.

  • SPAREGGI A MARZO

    Gli spareggi, come detto, non si giocheranno a stretto giro di posta: non sono infatti in programma per quest'anno. Al contrario si giocheranno l'anno prossimo, nel 2026, a pochissimi mesi dall'inizio dei Mondiali in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

    Le gare che metteranno in palio gli ultimi quattro posti europei per la fase finale sono state programmate per il mese di marzo 2026.

  • QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE

    L'Italia, come noto, dovrà superare due scogli se vorrà far parte delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026: di fatto, una semifinale e poi una finale contro due avversarie decise dal sorteggio di giovedì 20 novembre.

    La semifinale degli azzurri, intanto, si giocherà giovedì 26 marzo con orario ancora da stabilire ufficialmente.

  • QUANDO SI GIOCA L'EVENTUALE FINALE

    Per quanto riguarda l'eventuale finale, l'Italia la giocherà soltanto se riuscirà a qualificarsi dalla semifinale. La partita in questione, quella che metterà in palio uno dei pass per i Mondiali, è in programma martedì 31 marzo.

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA

    L'Italia è in prima fascia e giocherà la semifinale contro un'avversaria della quarta fascia. Dopodiché sarà il sorteggio a determinare la sua contendente nell'eventuale finale.

    Questa è la composizione delle fasce al momento, in attesa della conclusione della fase a gironi:

    Fascia 1: Italia, Turchia, Polonia, Ucraina

    Fascia 2: Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Scozia

    Fascia 3: Macedonia del Nord, Albania, Bosnia, Kosovo 

    Fascia 4: Svezia, Galles, Irlanda del Nord, Romania

