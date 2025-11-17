Quando sono i playoff per i Mondiali e quando li gioca l'Italia: le date di semifinale ed eventuale finale

Testa ai playoff. Come è inevitabile che sia, dopo la clamorosa scoppola rimediata dall'Italia contro la Norvegia a San Siro: un 1-4 che ha aggiunto al danno del secondo posto finale l'umiliazione di una sconfitta tremenda per il morale.

L'Italia giocherà dunque gli spareggi per accedere ai Mondiali, come era chiaro a tutti già dopo poche partite del girone. Sarà la terza volta consecutiva, nelle prime due non andò per nulla bene: eliminazione contro la Svezia, eliminazione anche contro la Macedonia del Nord e due fasi finali consecutive guardate da casa.

La nota positiva è che i playoff non si giocheranno a breve: sono infatti in programma solo nel 2026. Il che significa che l'Italia avrà tempo e modo di riorganizzarsi, lasciandosi possibilmente alle spalle il ko contro la Norvegia.

Ma quando si giocano gli spareggi? Le date della semifinale e dell'eventuale finale.