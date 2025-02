Ricomincia la F1: Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren pronte a sfidarsi per il titolo. Quando inizia il Mondiale? Tutte le informazioni.

Riparte il Mondiale di Formula 1, con tante novità: una su tutte l'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, spunto per i ferraristi per sperare in una stagione da ricordare.

Test, ultimi preparativi e poi si parte: ma quando inizia il campionato mondiale di Formula 1 2025? E quando finisce? E, anche, quante gare ci saranno?

In questa pagina tutte le informazioni sul calendario, sugli orari e sui GP di F1 2025.