Otto piccole squadre in lotta per la Champions: dalla Spagna alla Serie A, occhio alle sorprese

Le grandi faticano, le piccole, mese dopo mese, si stanno conquistando un possibile posto nella prossima Champions League.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Bournemouth, Brighton o Fulham in Champions League? La Premier, campionato più spettacolare del mondo, non vede in lotta per un posto europeo solamente le solite note, ma anche piccole squadre attualmente in corsa per un posto nel massimo torneo.

L'Inghilterra non è l'unica ad avere questa possibilità. In tutto il continente, squadre tradizionalmente più piccole stanno battendo i loro avversari e hanno buone possibilità di arrivare alle luci della competizione numero uno dell'UEFA.

Lo sfarzo, il glamour e le ricchezze si stanno diffondendo un po' di più grazie al nuovo formato della Champions. Ma anche con più posti in palio, alcuni pesci più grandi si ritrovano invece abbandonati lontano dai riflettori.

Quindi, chi deve rinnovare il passaporto per volare in Europa e chi deve rivedere le proprie idee?