Pulisic salta Milan-Lazio: l'americano non recupera e salta il match di San Siro

Il favorito numero uno per partire dall'inizio accanto a Leao, e dunque al posto di Pulisic, potrebbe essere Christopher Nkunku. L'ex Chelsea fino a questo momento ha giocato poco e, quando lo ha fatto, non ha convinto pienamente, ma contro la Lazio potrebbe sfruttare una nuova chance dal 1'.

Nkunku è stato inserito da Allegri solo per un quarto d'ora complessivo circa nel derby contro l'Inter, senza riuscire ad incidere. Fin qui ha collezionato appena due presenze da titolare, contro Roma e Parma, con un paio di prestazioni non eccezionali.

Il francese, convocato in Nazionale anche a novembre, è così fermo alla semirovesciata vincente contro il Lecce in Coppa Italia. Ha voglia di sbloccarsi anche in campionato e spera di partire dall'inizio contro la Lazio: dipenderà da Allegri.