Christian Pulisic Milan
Michael Di Chiaro

Pulisic salta Milan-Lazio: l'americano non recupera e salta il match di San Siro

L'americano non ha superato il fastidio muscolare accusato dopo il derby: non sarà a disposizione di Allegri per il faccia a faccia contro i biancocelesti.

Come riportato da Sky, Christian Pulisic non ha recuperato dal fastidio muscolare che l'ha rallentato negli ultimi giorni. Un problema non di grave entità ma che l'ha condizionato nei giorni seguenti al derby di Milano vinto dal Milan proprio grazie al suo goal.

Allegri, in tal senso, l'aveva già anticipato nel corso dell'ultima conferenza stampa, ma ormai i dubbi sono stati completamente dissipati: l'attaccante americano salterà la sfida con la Lazio in programma sabato sera a San Siro.

Una brutta notizia per il tecnico livornese che, già costretto a fare a meno di Gimenez, si ritrova con poche opzioni rimaste per quanto riguardo il parco attaccanti.

  • L'INFORTUNIO DI PULISIC

    Pulisic è stato rallentato nel corso dell'ultima settimana a causa di un fastidio muscolare che l'ha frenato nei giorni successivi al derby.

    Allegri ci ha sperato fino all'ultimo, ma l'ex Chelsea non è riuscito a smaltire il problema, comunque non di grossa entità, che lo costringerà a saltare la gara con la Lazio.

  • QUANDO TORNA PULISIC?

    Pulisic, come detto, è alle prese con un piccolo fastidio muscolare che gli impedirà di prendere parte alla sfida contro la Lazio. Ma quando tornerà l'americano? Il classe 1998 mette nel mirino la possibilità di tornare in campo il prossimo 4 dicembre quando i rossoneri sfideranno ancora una volta la Lazio, questa volta all'Olimpico, per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

    Qualora invece si decidesse di muoversi con ulteriore cautela, è lecito attendersi che Pulisic possa tornare arruolabile per Torino-Milan di lunedì 8 dicembre.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI PULISIC?

    Il favorito numero uno per partire dall'inizio accanto a Leao, e dunque al posto di Pulisic, potrebbe essere Christopher Nkunku. L'ex Chelsea fino a questo momento ha giocato poco e, quando lo ha fatto, non ha convinto pienamente, ma contro la Lazio potrebbe sfruttare una nuova chance dal 1'.

    Nkunku è stato inserito da Allegri solo per un quarto d'ora complessivo circa nel derby contro l'Inter, senza riuscire ad incidere. Fin qui ha collezionato appena due presenze da titolare, contro Roma e Parma, con un paio di prestazioni non eccezionali.

    Il francese, convocato in Nazionale anche a novembre, è così fermo alla semirovesciata vincente contro il Lecce in Coppa Italia. Ha voglia di sbloccarsi anche in campionato e spera di partire dall'inizio contro la Lazio: dipenderà da Allegri.

