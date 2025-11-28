Pulisic salta Milan-Lazio: l'americano non recupera e salta il match di San Siro

Come riportato da Sky, Christian Pulisic non ha recuperato dal fastidio muscolare che l'ha rallentato negli ultimi giorni. Un problema non di grave entità ma che l'ha condizionato nei giorni seguenti al derby di Milano vinto dal Milan proprio grazie al suo goal.
Allegri, in tal senso, l'aveva già anticipato nel corso dell'ultima conferenza stampa, ma ormai i dubbi sono stati completamente dissipati: l'attaccante americano salterà la sfida con la Lazio in programma sabato sera a San Siro.
Una brutta notizia per il tecnico livornese che, già costretto a fare a meno di Gimenez, si ritrova con poche opzioni rimaste per quanto riguardo il parco attaccanti.