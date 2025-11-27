Quanto successo ad Anfield nella notte di Champions League non rivaluta ovviamente l'incredibile sconfitta del Napoli in Olanda contro il PSV, quando la squadra di Antonio Conte ha perso 6-2, ma sicuramente dimostra come non sia stato un caso guardando nell'ottica degli olandesi.

Il PSV ha ottenuto un successo storico contro il Liverpool; non solo perché vincere ad Anfield resta comunque qualcosa da ricordare ma per come ha vinto. La squadra di Bosz si è imposta per 4-1.

Dieci goal fatti tra Napoli e Liverpool; una classifica di Champions che lascia ben sperare e un campionato praticamente perfetto, il PSV sta facendo una grande stagione, trascinata dall'infinito Perisic ma anche tanti giocatori passati in Serie A e sempre più nelle mani di Bosz, dal 2023 sulla panchina del club. Un matrimonio fino ad ora assolutamente vincente.