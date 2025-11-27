Pubblicità
Pubblicità
Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Andrea Ajello

PSV travolgente in Champions, quattro goal al Liverpool dopo i sei al Napoli: Perisic infinito, quanti ex Serie A

Dopo la clamorosa vittoria contro il Napoli ne arriva un'altra ad Anfield contro il Liverpool: il PSV Eindhoven vince 4-1 e si lancia in Europa.

Pubblicità

Quanto successo ad Anfield nella notte di Champions League non rivaluta ovviamente l'incredibile sconfitta del Napoli in Olanda contro il PSV, quando la squadra di Antonio Conte ha perso 6-2, ma sicuramente dimostra come non sia stato un caso guardando nell'ottica degli olandesi. 

Il PSV ha ottenuto un successo storico contro il Liverpool; non solo perché vincere ad Anfield resta comunque qualcosa da ricordare ma per come ha vinto. La squadra di Bosz si è imposta per 4-1. 

Dieci goal fatti tra Napoli e Liverpool; una classifica di Champions che lascia ben sperare e un campionato praticamente perfetto, il PSV sta facendo una grande stagione, trascinata dall'infinito Perisic ma anche tanti giocatori passati in Serie A e sempre più nelle mani di Bosz, dal 2023 sulla panchina del club. Un matrimonio fino ad ora assolutamente vincente. 

  • PERISIC SU RIGORE, DOPPIETTA DRIOUECH

    La serata si è messa subito in discesa per il PSV che al quinto minuto passa in vantaggio a Liverpool con il goal su calcio di rigore di Perisic. Poi il pareggio di Szoboszlai pochi minuti dopo. Nel secondo tempo però è show degli olandesi che tornano avanti con la rete di Guus Til prima dell'apoteosi finale targata Couhaib Driouech, autore di una doppietta (minuto 73 e 92). 

    • Pubblicità

  • INIZIO IN SALITA, ORA IL PSV VEDE I PLAYOFF

    La partenza in Champions del PSV era stata decisamente negativa con la sconfitta casalinga contro l'Union Saint Gilloise e poi il pareggio a Leverkusen. Un punto in due partite. 

    Poi però la grande notte contro il Napoli e quella di ieri ad Anfield, nel mezzo il pareggio in trasferta contro l'Olympiacos. La squadra di Bosz si ritrova con 8 punti dopo cinque giornate, al quindicesimo posto e con i playoff ad un passo ma ancora non scontati. Nelle prossime tre giornate di Champions infatti il PSV affronterà Atletico Madrid, Newcastle e Bayern Monaco; dovrà fare 2/3 punti per proseguire ma se prima della trasferta a Liverpool sembrava un traguardo piuttosto complicato, ora lo è decisamente meno. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GIÀ FUGA IN CAMPIONATO

    Se in Europa ha alternato grandi vittorie a risultati più deludenti, in patria invece il PSV è stato praticamente perfetto. Trentaquattro punti dopo tredici giornate, con 11 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta.

    I Campioni d'Olanda sono già in fuga in campionato, a più 6 dal secondo posto occupato dall'Ajax e con quindi grandi chance di confermarsi ancora una volta davanti a tutti. 

  • PERISIC NON SI FERMA

    A 36 anni (37 a febbraio), Perisic continua a fare la differenza ad alti livelli. Ha trasformato con grande freddezza il rigore che ha aperto la magnifica serata con il Liverpool ed è uno degli imprescindibili di Bosz. 

    L'ex giocatore dell'Inter resta un fattore soprattutto in termini di assist; sono già 8 in stagione, numero impressionante considerando che non è ancora dicembre. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI EX SERIE A

    Oltre a Perisic il PSV è pieno di giocatori che hanno un passato nel campionato italiano. C'è Dennis Man, arrivato in estate dal Parma e protagonista con 4 goal e 4 assist. Ma anche l'ex Bologna Jerdy Schouten, diga del centrocampo, imprescindibile per il PSV. 

    Tra le sorprese invece Anass Salah-Eddine, ceduto dalla Roma in prestito nell'ultimo giorno di mercato;  il terzino sinistro è diventato subito un titolarissimo della squadra. 

    Sull'altra corsia un altro ex Serie A, ovvero Sergino Dest, che al Milan non ha lasciato un grande ricordo ma che con il PSV è invece una certezza. 

Eredivisie
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV