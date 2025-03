La gioia di Mitrovic per il ritorno in campo è durata poco: è infatti ricoverato in ospedale a causa di un problema cardiaco.

Stop necessario per Aleksandar Mitrovic, bomber dell'Al-Hilal costretto al ricovero in ospedale nelle ultime ore dopo l'ultimo turno della Saudi Pro League. L'ex attaccante del Fulham, appena rientrato in seguito a un infortunio rimediato a inizio anno, si è dovuto fermare per far fronte a un problema di natura cardiaca. Ora, per il serbo, soltanto riposo più assoluto affinché tutti i valori di riferimento rientrino nella norma. L'articolo prosegue qui sotto