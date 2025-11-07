Formazioni ufficiali Pisa-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Cuadrado, Nzola, Bonazzoli e Vardy

Dopo gli impegni europei riparte la Serie A, l'ultima giornata prima della sosta di novembre per le Nazionali. Poi il campionato si rifermerà solamente a marzo. Ad aprire la giornata di Serie A sarà il Pisa che ospiterà la Cremonese.

Partita che sarebbe potuta essere uno scontro salvezza ma che in questo momento vede affrontarsi due squadre in parti diverse della classifica; con il Pisa che si trova diciassettesimo con sei punti mentre la Cremonese ben più avanti al decimo posto e con più del doppio dei punti (14).

Chi giocherà Pisa-Cremonese? Le scelte dei due allenatori.