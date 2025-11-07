Pubblicità
Formazioni ufficiali Pisa-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Cuadrado, Nzola, Bonazzoli e Vardy

L'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A vede affrontarsi Pisa e Cremonese: le scelte di Gilardino e Nicola.

Dopo gli impegni europei riparte la Serie A, l'ultima giornata prima della sosta di novembre per le Nazionali. Poi il campionato si rifermerà solamente a marzo. Ad aprire la giornata di Serie A sarà il Pisa che ospiterà la Cremonese.

Partita che sarebbe potuta essere uno scontro salvezza ma che in questo momento vede affrontarsi due squadre in parti diverse della classifica; con il Pisa che si trova diciassettesimo con sei punti mentre la Cremonese ben più avanti al decimo posto e con più del doppio dei punti (14).

Chi giocherà Pisa-Cremonese? Le scelte dei due allenatori. 

  • FORMAZIONE UFFICIALE PISA

    PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

  • FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

  • INDISPONIBILI PISA

    Infortunati

    • Esteves
    • Lusuardi
    • Stengs

    Squalificati

    • nessuno

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    Infortunati
    • Collocolo
    • Grassi
    • Moumbagna
    • Pezzella
    • Sanabria
    • Zerbin

    Squalificati

    • Nessuno
