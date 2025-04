I bianconeri cercano una vittoria decisiva in ottica qualificazione in Champions League: le ultime di formazione per Juventus e Parma.

Dopo l'ottimo impatto avuto in tre partite, Igor Tudor vuole completare l'opera e lasciare la Juventus in Champions League a fine campionato per avere ancora la possibilità di restare sulla panchina bianconera il prossimo anno. Ad ospitare la Juventus è il Parma, reduce da cinque pareggi consecutivi e ancora in corsa per evitare la retrocessione in Serie B. Queste le formazioni della sfida in programma al Tardini lunedì 21 aprile alle 20:45. L'articolo prosegue qui sotto