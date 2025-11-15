Pubblicità
Pubblicità
Premier League AFCON GFX 16:9Getty/GOAL

Il Manchester United dovrà fare a meno dell'intera fascia destra, Liverpool e Sunderland perdono giocatori chiave: come la Coppa d'Africa impatterà in Premier

La Coppa d'Africa torna a dicembre e gennaio, con le migliori squadre del continente pronte a sfidarsi in Marocco per strappare il titolo alla Costa d'Avorio, vincitrice a sorpresa all'inizio del 2024. Il prestigio, il fascino e la qualità dell'AFCON rimangono ai livelli di Europeo e Copa America, ma lo svantaggio per i club europei è che si tratta di un altro torneo che cade proprio nel bel mezzo del loro calendario stagionale, il che significa che la maggior parte delle squadre perderà i propri giocatori per un mese.

Pubblicità

La crescita della Premier League è diventata una competizione talmente globale che tutte le squadre tranne tre - Arsenal, Chelsea e Leeds United - ne saranno influenzate, anche se alcune ne risentiranno più di altre.

Abiamo classificato le restanti 17 squadre in base alle prospettive di successo della stagione che saranno maggiormente compromesse dalla partenza dei giocatori per la Coppa d'Africa. 

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    17Aston Villa

    Numero di assenti: 1 - Evann Guessand (Costa d'Avorio)

    Arrivato dal Nizza come uno degli attaccanti più promettenti della Ligue 1 quest'estate, Evann Guessand non ha ancora trovato il ritmo giusto all'Aston Villa, segnando un solo goal in 15 partite con la sua nuova squadra. Pertanto, la sua assenza in questo inverno non dovrebbe davvero danneggiare Unai Emery, che ha molti altri attaccanti capaci di trovare la rete su cui contare.

    • Pubblicità
  • Yoane Wissa NewcastleGetty Images

    16Newcastle

    Numero di assenti: 1 - Yoane Wissa (Repubblica Democratica del Congo)

    Come nel caso di Guessand al Villa, Yoane Wissa non ha ancora impressionato nella sua nuova squadra. Infatti, al momento della stesura di questo articolo, non ha ancora giocato neanche un minuto. 

    Dopo aver saltato parte della preparazione precampionato del Brentford per forzare il trasferimento al Newcastle, l'attaccante si è infortunato mentre era in servizio con la Repubblica Democratica del Congo e da allora non è più stato in forma. Si prevede che recupererà in tempo per la Coppa d'Africa e che farà il suo tanto atteso debutto con i Magpies nel prossimo futuro.

    Perché allora il Newcastle è davanti all'Aston Villa? Perché Eddie Howe avrebbe davvero bisogno di un'altra fonte di goal e la disponibilità del suo attaccante da 55 milioni di sterline sarebbe molto utile.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Aston Villa v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bournemouth

    Numero di assenti: 1 - Amine Adli (Marocco)

    Un'altra squadra con un solo giocatore in partenza a dicembre, la rosa ridotta del Bournemouth viene messa alla prova al primo segno di assenza. Amine Adli, vincitore del titolo della Bundesliga con il Bayer Leverkusen, deve ancora conquistare la piena fiducia di Andoni Iraola, ma l'alta intensità dei Cherries significa che devono contare su ogni giocatore della prima squadra e dovranno trovare qualcuno che sostituisca quei minuti. 

    Una notizia per il Bournemouth è che Antoine Semenyo non andrà da nessuna parte, dato che il Ghana non è riuscito a qualificarsi per le finali.

  • Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    14Manchester City

    Numero di assenti: 2 - Omar Marmoush (Egitto), Rayan Ait-Nouri (Algeria)

    Se questa fosse una classifica delle squadre in base alla qualità individuale che ciascuna di esse perderà per la Coppa d'Africa, allora chiaramente il Manchester City sarebbe in cima alla lista. Tuttavia, la rosa di Pep Guardiola è talmente ricca che l'assenza di Omar Marmoush e Rayan Ait-Nouri non sarà un problema, soprattutto considerando che l'allenatore catalano ha apertamente ribadito la sua intenzione di ridurre il numero dei giocatori.

    Marmoush ha saltato gran parte della stagione per un infortunio al ginocchio, mentre Ait-Nouri è stato messo fuori gioco da un infortunio alla caviglia dopo essere arrivato dal Wolverhampton. Il City probabilmente se la caverà benissimo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Tottenham

    Numero di assenti: 1-2 - Pape Matar Sarr (Senegal), Yves Bissouma (Mali)

    Uno dei giocatori che ha fatto più progressi sotto la guida di Thomas Frank al Tottenham è Pape Matar Sarr, che ha continuato a dimostrarsi uno dei giocatori chiave della squadra quando gli è stata data la possibilità di giocare al posto dei più esperti Joao Palhinha e Rodrigo Bentancur.

    Yves Bissouma, invece, non ha ancora fatto la sua comparsa nell'era Frank ed è in fase di recupero da un infortunio al ginocchio. Se dovesse tornare il mese prossimo, sarà senza dubbio schierato subito in campo con il Mali. L'assenza del Ghana dal torneo significa però che Mohammed Kudus, acquistato in estate, rimarrà sicuramente allo Spurs per tutto l'inverno.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Brighton

    Numero di assenti: 1 - Carlos Baleba (Camerun)

    Torniamo a un altro club con un solo giocatore che parteciperà alla Coppa d'Africa, ma con un'importanza sempre maggiore man mano che saliamo in questa classifica. In un'altra vita, Carlos Baleba sarebbe entrato a far parte del Manchester United quest'estate, ma il Brighton non era interessato a concedere la cessione. Da allora la sua forma è precipitata in questa stagione, ma dato che i Red Devils sono ancora interessati a Baleba per il suo incredibile potenziale, sarà piuttosto difficile per i Seagulls fare a meno di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Brentford

    Numero di assenti: 2 - Dango Ouattara (Burkina Faso), Frank Onyeka (Nigeria)

    Un'estate di grandi cambiamenti ha portato molti a credere che il Brentford avrebbe faticato nella lotta contro la retrocessione in questo campionato. Keith Andrews ha chiaramente preso la cosa sul personale e i suoi Bees stanno volando. Tuttavia, dovranno affrontare una sfida senza poter contare sull'ala Dango Ouattara, acquistata per 42,5 milioni di sterline (56 milioni di dollari), che ha avuto un enorme successo dopo essere arrivato dal Bournemouth, e sul centrocampista Frank Onyeka.

  • West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10West Ham

    Numero di assenti: 2 - Aaron Wan-Bissaka (Repubblica Democratica del Congo), El Hadji Malick Diouf (Senegal)

    Il West Ham sta lottando per evitare la retrocessione e ha trovato nuova linfa con la nomina di Nuno Espirito Santo come allenatore. Ma il tecnico portoghese dovrà affrontare alcuni cambiamenti significativi nella rosa durante le quattro settimane della Coppa d'Africa. I terzini titolari Aaron Wan-Bissaka ed El Hadji Malick Diouf partiranno entrambi per il Marocco per partecipare al torneo, limitando le opzioni di Nuno per rafforzare una difesa tutt'altro che impavida.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Liverpool

    Numero di assenti: 1 - Mohamed Salah (Egitto)

    Nessuna squadra risentirà della perdita di un singolo giocatore più del Liverpool e di Mohamed Salah. Certo, in questa stagione non ha dato il massimo per i Reds in difficoltà, e questo potrebbe anche essere il momento opportuno per provare un attacco per il futuro senza di lui, ma il "Re egiziano" regna ancora ad Anfield e la squadra perderà uno dei giocatori più temibili al mondo.

    Prima dell'inizio della stagione si parlava di Jeremie Frimpong come sostituto di Salah sulla fascia destra, ma si tratterebbe chiaramente di un grave peggioramento, comunque la si guardi.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Crystal Palace

    Numero di assenti: 3-4 - Ismaila Sarr (Senegal), Christantus Uche (Nigeria), Chadi Riad (Marocco), Cheick Doucoure (Mali)

    Sebbene Jean-Philippe Mateta, Marc Guehi e Adam Wharton siano attualmente le stelle del Crystal Palace, la squadra sarebbe molto più debole senza Ismaila Sarr, che ha già contribuito con otto reti e due assist in 16 partite in tutte le competizioni prima della pausa internazionale di novembre.

    Ancora una volta, l'etichetta del Senegal come squadra favorita per la vittoria finale significa che le Aquile potrebbero dover fare a meno di Sarr per un mese. Si tratta già di una prospettiva spaventosa, ma se si considera quanto sia già ridotta la rosa di Oliver Glasner e che in quel periodo la squadra dovrà affrontare impegni europei e di coppa, la situazione potrebbe trasformarsi rapidamente in un incubo.

    Oltre a Sarr, potrebbero essere convocati anche i giocatori Christantus Uche e Chadi Riad, mentre Cheick Doucoure probabilmente salterà il torneo per infortunio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    7Nottingham Forest

    Numero di assenti: 3-4 - Ibrahim Sangare, Willy Boly (entrambi della Costa d'Avorio), Taiwo Awoniyi, Ola Aina (entrambi della Nigeria)

    Pochi avrebbero previsto che il Nottingham Forest, rivelazione della scorsa stagione, si sarebbe ritrovato a lottare per non retrocedere, ma è proprio questa la situazione in cui si trova al City Ground. Sean Dyche, già terzo allenatore in questa stagione, ha anche il compito di riportare in carreggiata la squadra in Europa League.

    È quindi un peccato per il Forest che possa perdere fino a quattro giocatori, tra cui due titolari fondamentali, per la Coppa d'Africa. Ibrahim Sangare è ormai una scelta affidabile a centrocampo, mentre la partecipazione di Ola Aina con la Nigeria dipenderà dal recupero dall'infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi per un problema al tendine del ginocchio. Willy Boly e Taiwo Awoniyi non sono titolari fissi, ma la partecipazione alle competizioni europee significa che il Forest ne risentirà quando non potranno più essere schierati.

  • Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Burnley

    Numero di assenti: 3 - Lyle Foster (Sudafrica), Axel Tuanzebe (Repubblica Democratica del Congo), Hannibal Mejbri (Tunisia)

    A merito del Burnley, va detto che ha ancora una mezza possibilità di evitare la retrocessione in questa stagione. Non è una squadra relegata in fondo alla classifica della Premier League e ha ottenuto alcuni risultati rispettabili al suo ritorno nella massima serie.

    Tuttavia, potrebbero arrivare tempi difficili. L'attaccante Lyle Foster probabilmente parteciperà alla Coppa d'Africa, così come l'ex coppia del Manchester United Axel Tuanzebe e Hannibal Mejbri. Forse l'unico lato positivo per Scott Parker è che questo trio gioca in posizioni diverse, quindi la sua squadra non si sentirà completamente indebolita in un unico reparto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Fulham

    Numero di assenti: 3 - Alex Iwobi, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze (tutti della Nigeria)

    Un'estate di trasferimenti sbagliati ha visto il Fulham, squadra che si è sempre posizionata a metà classifica, coinvolta nella lotta per non retrocedere in questa stagione. Il futuro di Marco Silva è già in pericolo, quindi sarà felice di sapere che nei prossimi due mesi perderà alcuni dei suoi migliori giocatori. Alex Iwabi, uno dei giocatori più sottovalutati della Premier League, si unirà a Calvin Bassey e Samuel Chukwueze per la campagna della Nigeria nella Coppa d'Africa, con le Super Aquile che cercano di porre fine alla loro serie di 13 anni senza un trofeo continentale.

  • Sunderland v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Everton

    Numero di assenti: 3 - Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye (entrambi del Senegal), Adam Aznou (Marocco)

    David Moyes sarà triste nel vedere l'addio di due centrocampisti senegalesi che offrono qualità molto diverse. Iliman Ndiaye, o "Skilly-man" per i bambini, ha guidato l'attacco dell'Everton sin dal suo arrivo nel club nel 2024 ed è ora riconosciuto come uno dei migliori giocatori della Premier League al di fuori delle "Big Six". Nel frattempo, il veterano Idrissa Gueye ha a lungo garantito che i Toffees non concedessero troppe occasioni al centro del campo e la sua assenza si farà sicuramente sentire.

    Anche Adam Aznou è in lizza per giocare con il Marocco, anche se non gioca con l'Everton da quando è stato acquistato dal Bayern Monaco nel luglio scorso. In ogni caso, giocare qualche minuto alla Coppa d'Africa potrebbe rivelarsi prezioso per preparare la seconda metà della stagione d'esordio del giovane calciatore all'Hill Dickinson Stadium.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Wolves

    Numero di assenti: 5 - Marshall Munetsi, Tawanda Chirewa (entrambi dello Zimbabwe), Tolu Arokodare (Nigeria), Emmanuel Agbadou (Costa d'Avorio), Jackson Tchatchoua (Camerun)

    Sono ormai lontani i giorni in cui i Wolves vantavano talenti di livello mondiale come Ruben Neves e Joao Moutinho, mentre la loro permanenza in Premier League è ora seriamente minacciata dopo un inizio di stagione disastroso. Il nuovo allenatore Rob Edwards dovrebbe perdere fino a cinque giocatori questo inverno, tra cui uno dei preferiti di Micah Richards, il centrocampista Marshall Munetsi, quindi le voci che suggeriscono un mercato di gennaio molto movimentato potrebbero rivelarsi accurate se la squadra vuole in qualche modo evitare la retrocessione in Championship.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    2Manchester United

    Numero di assenti: 3 - Bryan Mbeumo (Camerun), Amad Diallo (Costa d'Avorio), Noussair Mazraoui (Marocco)

    Ruben Amorim ha sicuramente tratto vantaggio dal tempo extra trascorso sul campo di allenamento con i suoi giocatori del Manchester United in questa stagione, dato che la sua squadra non compete in Europa ed è stata eliminata dalla Carabao Cup al secondo turno ad agosto. La sua squadra è meno sotto pressione, ma presto dovrà affrontare una sfida impegnativa.

    Lo United rischia di perdere l'intera fascia destra della sua formazione titolare, con il versatile difensore Noussair Mazraoui, l'ala trasformata in terzino Amad Diallo e l'attaccante Bryan Mbeumo che probabilmente saranno protagonisti della Coppa d'Africa con le rispettive nazionali. Anche all'Old Trafford si sta già preparando il torneo, con lo United desideroso di evitare un altro scontro tra club e nazionale con il Camerun di Mbeumo, dopo le precedenti controversie su Andre Onana. Amorim spera quindi di trattenere Mbeumo in Inghilterra fino all'inizio del torneo, il 21 dicembre.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Sunderland

    Numero di assenti: 7 - Chemsdine Talbi (Marocco), Reinildo (Mozambico), Habib Diarra (Senegal), Simon Adingra (Costa d'Avorio), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (entrambi della Repubblica Democratica del Congo)

    L'incredibile trasformazione del Sunderland è stata una delle storie più divertenti di questa stagione di Premier League. I Black Cats sono stati promossi nella massima serie solo per un soffio a maggio, superando lo Sheffield United in una drammatica finale dei play-off decisa con l'ultimo calcio della partita. Ora si parla di loro come contendenti per un posto in Europa.

    La vera prova arriverà tra dicembre e gennaio, quando l'allenatore Regis Le Bris dovrà rinunciare a sette giocatori di punta impegnati nella Coppa d'Africa, tra cui l'eccitante ala Chemsdine Talbi, autore del gol della vittoria contro il Chelsea, e Noah Sadiki, affidabile compagno di centrocampo di Granit Xhaka. Se il Sunderland riuscirà a mantenere la forma durante l'inverno, però, sarà considerato una vera e propria minaccia.