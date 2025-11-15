Il Manchester United dovrà fare a meno dell'intera fascia destra, Liverpool e Sunderland perdono giocatori chiave: come la Coppa d'Africa impatterà in Premier

Numero di assenti: 7 - Chemsdine Talbi (Marocco), Reinildo (Mozambico), Habib Diarra (Senegal), Simon Adingra (Costa d'Avorio), Bertrand Traore (Burkina Faso), Arthur Masuaku, Noah Sadiki (entrambi della Repubblica Democratica del Congo)
L'incredibile trasformazione del Sunderland è stata una delle storie più divertenti di questa stagione di Premier League. I Black Cats sono stati promossi nella massima serie solo per un soffio a maggio, superando lo Sheffield United in una drammatica finale dei play-off decisa con l'ultimo calcio della partita. Ora si parla di loro come contendenti per un posto in Europa.
La vera prova arriverà tra dicembre e gennaio, quando l'allenatore Regis Le Bris dovrà rinunciare a sette giocatori di punta impegnati nella Coppa d'Africa, tra cui l'eccitante ala Chemsdine Talbi, autore del gol della vittoria contro il Chelsea, e Noah Sadiki, affidabile compagno di centrocampo di Granit Xhaka. Se il Sunderland riuscirà a mantenere la forma durante l'inverno, però, sarà considerato una vera e propria minaccia.