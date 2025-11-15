Il Manchester United dovrà fare a meno dell'intera fascia destra, Liverpool e Sunderland perdono giocatori chiave: come la Coppa d'Africa impatterà in Premier

Numero di assenti: 1 - Yoane Wissa (Repubblica Democratica del Congo)

Come nel caso di Guessand al Villa, Yoane Wissa non ha ancora impressionato nella sua nuova squadra. Infatti, al momento della stesura di questo articolo, non ha ancora giocato neanche un minuto.

Dopo aver saltato parte della preparazione precampionato del Brentford per forzare il trasferimento al Newcastle, l'attaccante si è infortunato mentre era in servizio con la Repubblica Democratica del Congo e da allora non è più stato in forma. Si prevede che recupererà in tempo per la Coppa d'Africa e che farà il suo tanto atteso debutto con i Magpies nel prossimo futuro.

Perché allora il Newcastle è davanti all'Aston Villa? Perché Eddie Howe avrebbe davvero bisogno di un'altra fonte di goal e la disponibilità del suo attaccante da 55 milioni di sterline sarebbe molto utile.