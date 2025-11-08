Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Politano NapoliGetty Images
Michael Di Chiaro

Politano è il vero insostituibile nel Napoli di Conte: sempre titolare, ma ancora zero goal segnati

L'esterno azzurro è uno degli intoccabili del tecnico salentino, ma è ancora alla caccia del primo goal.

Pubblicità

Al netto di un mercato a dir poco scoppiettante, che ha visto il Napoli portare in azzurro ben nove giocatori nel corso dell'ultima sessione estiva, c'è chi non ha visto scalfita la propria posizione all'interno dello scacchiere partenopeo in dotazione ad Antonio Conte.

Ogni riferimento a Matteo Politano, in questo caso, è puramente voluto. L'esterno italiano, infatti, rimane ancora oggi uno dei punti fermi e irrinunciabili del tecnico salentino. In altre parole, il suo Napoli non può prescindere dalla propulsione del classe 1993.

Ma come sta andando la stagione di Politano al Napoli?

  • INTOCCABILE PER CONTE

    Politano, come detto, è uno degli intoccabili per Antonio Conte. L'esterno classe 1993, infatti, non manca praticamente mai nell'undici titolare del tecnico leccese.

    Su 14 partite complessive tra campionato e Champions League, infatti, Politano è sempre stato schierato dal primo minuto, ad  eccezione della sfida contro il Torino, dove l'allenatore campione d'Italia lo inserì negli ultimi 18 minuti di partita.

    • Pubblicità

  • ALLA CACCIA DEL PRIMO GOAL

    Se la corsia di destra rimane indiscutibile domicilio del numero 21 azzurro, dove la discontinuità di Neres non ha sin qui rappresentato un fattore in grado di scombussolarne le gerarchie, c'è però un dato sul quale il classe 1993 deve necessariamente migliorare.

    Nonostante la proiezione offensiva del suo ruolo, Politano è ancora a secco di goal in stagione: in 14 presenze complessive tra campionato e Champions, il giocatore azzurro ha messo a referto una sola contribuzione, ovvero un assist in occasione dell'esordio stagionale contro il Sassuolo. Troppo poco, sin qui.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SECONDO SOLO A YAMAL PER DRIBBLING

    Se si prende in esame il rendimento dei giocatori nei top campionati, ci si rende conto che per quanto riguarda i dribbling riusciti nessuno ha raggiunto le vette di Politano. O meglio, soltanto uno. Un certo Lamine Yamal.

    Il fuoriclasse del Barcellona viaggia infatti ad una media di 6.94 dribbling a partita e alle sue spalle spicca proprio Matteo Politano con una pregevolissima media di 5.95 dribbling riusciti per gara. Decisamente niente male.

  • I NUMERI DI POLITANO IN STAGIONE

    Nel computo di questa prima parte di stagione, tra Serie A e Champions League, ecco i numeri di Politano con il Napoli sin qui.

    • 14 presenze
    • 13 volte titolare
    • 0 goal 
    • 1 assist
    • 960 minuti giocati su 1260
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL