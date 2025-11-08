Politano è il vero insostituibile nel Napoli di Conte: sempre titolare, ma ancora zero goal segnati

Al netto di un mercato a dir poco scoppiettante, che ha visto il Napoli portare in azzurro ben nove giocatori nel corso dell'ultima sessione estiva, c'è chi non ha visto scalfita la propria posizione all'interno dello scacchiere partenopeo in dotazione ad Antonio Conte.
Ogni riferimento a Matteo Politano, in questo caso, è puramente voluto. L'esterno italiano, infatti, rimane ancora oggi uno dei punti fermi e irrinunciabili del tecnico salentino. In altre parole, il suo Napoli non può prescindere dalla propulsione del classe 1993.
Ma come sta andando la stagione di Politano al Napoli?