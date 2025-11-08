Politano è il vero insostituibile nel Napoli di Conte: sempre titolare, ma ancora zero goal segnati

Se la corsia di destra rimane indiscutibile domicilio del numero 21 azzurro, dove la discontinuità di Neres non ha sin qui rappresentato un fattore in grado di scombussolarne le gerarchie, c'è però un dato sul quale il classe 1993 deve necessariamente migliorare.

Nonostante la proiezione offensiva del suo ruolo, Politano è ancora a secco di goal in stagione: in 14 presenze complessive tra campionato e Champions, il giocatore azzurro ha messo a referto una sola contribuzione, ovvero un assist in occasione dell'esordio stagionale contro il Sassuolo. Troppo poco, sin qui.